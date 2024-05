Ônibus cai em rio e deixa três mortos em São Petersburgo

Um ônibus desviou em uma ponte e caiu no rio Moika, na cidade russa de São Petersburgo, nesta sexta-feira, 10, matando pelo menos três pessoas e deixando outras seis feridas. Cerca de 20 passageiros estavam dentro do veículo.

🇷🇺 In St. Petersburg, a passenger bus at full speed fell from a bridge into the Moika River. There are 20 people inside the bus who are now being pulled out of the river. pic.twitter.com/yWmDrilbdt — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 10, 2024

Segundo o Ministério de Emergências, um total de nove pessoas foram resgatadas pelos socorristas, mas três não sobreviveram ao acidente. Quatro das seis pessoas feridas estavam inconscientes no momento do resgate e as outras duas estavam em estado grave.

O ônibus estava em alta velocidade quando colidiu com outro veículo ao fazer uma curva acentuada e, em seguida, rompeu as grades da ponte e caiu no rio. As equipes de resgate retiraram o veículo quase submerso do rio Moika, localizado no centro histórico da cidade.

De acordo com a agência de notícias estatal russa RIA, o motorista do ônibus foi detido e as autoridades de São Petersburgo afirmaram que ele já havia sido multado por várias violações das leis de trânsito.