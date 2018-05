OMS eleva risco no Congo para ‘muito alto’ por surto de ebola

Entidades de ajuda humanitária e o governo do Congo se apressaram em enviar mantimentos e especialistas em saúde nesta sexta-feira para Mbandaka, uma cidade portuária de 1,2 milhão de habitantes, após a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevar o risco à saúde pública no país do mais recente surto de ebola para “muito alto”.

A OMS também subiu o nível de risco da febre hemorrágica para as nações vizinhas ao Congo de “moderado” para “alto”. “Muito alto” é o segundo nível de risco mais alto, abaixo apenas de “sério”.

Já são quatro os casos de ebola detectados pela OMS em Mbandaka. Além disso, o Ministério de Saúde Pública do Congo confirmou 11 novos casos no município de Bikoro.

O número de mortos pelo surto de ebola chegou a 25 pessoas, de um total de 45 casos confirmados ou de suspeita, segundo a organização.

O comitê de emergência da OMS declarou nesta sexta-feira que o surto mais recente não constitui atualmente “uma emergência de saúde pública de proporção internacional”, ressaltando a resposta forte pelo governo e por parceiros e as preparações em estágio avançado para o uso de uma vacina experimental.

Diferentemente do grande surto da África Ocidental, quando a OMS demorou meses para convocar um Comitê de Emergência, a entidade está agindo com rapidez para tentar conter a epidemia mais recente da República Democrática do Congo logo no início.

O governo de Kinshasa informou o surto em 8 de maio, um dia depois que duas amostras deram resultado positivo para o vírus mortal. Em poucos dias, a OMS enviou especialistas, preparando uma “ponte aérea” de helicóptero até o local e planejando uma campanha de vacinação.

(Com Estadão Conteúdo)