OMS convoca reunião de emergência sobre surto de ebola na África

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reunirá seu Comitê de Emergência na sexta-feira (18) para analisar os riscos internacionais de um surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC), disse seu porta-voz, Christian Lindmeier, nesta quinta-feira (17).

O comitê de especialistas decidirá se declara o surto como “emergência de saúde pública de interesse internacional”. Esse status implica em envolvimento global maior e mobilização de pesquisas e recursos.

Comitês de Emergência foram criados para oferecer aconselhamento em surtos anteriores, como a epidemia de zika na América Latina, em 2016, e o grande surto de ebola na África Ocidental, que matou ao menos 11.300 pessoas em Guiné, Serra Leoa e Libéria entre 2014 e 2016.

O comitê pode aconselhar o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a respeito das ações a serem adotadas pelo Congo e por outros países para tentar impedir a propagação internacional da doença sem interferir indevidamente no comércio e no transporte.

Ghebreyesus receberá ministros da Saúde na assembleia anual da OMS em Genebra, na semana que vem, e deve aproveitar a ocasião para coordenar uma reação mundial ao surto.

Diferentemente do grande surto da África Ocidental, quando a OMS demorou meses para convocar um Comitê de Emergência, a entidade está agindo com rapidez para tentar conter a epidemia mais recente da República Democrática do Congo logo no início.

O governo de Kinshasa informou o surto em 8 de maio, um dia depois que duas amostras deram resultado positivo para o vírus mortal; Em poucos dias, a OMS enviou especialistas, preparando uma “ponte aérea” de helicóptero até o local e planejando uma campanha de vacinação.

(Com Reuters)