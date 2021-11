Oito pessoas morrem depois de confusão em show nos Estados Unidos

Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um festival de musica que ocorria na noite desta sexta-feira nos Estados Unidos. O motivo foi uma aglomeração descontrolada, com uma multidão pressionando os espectadores contra o palco.

A confusão começou durante o show o rapper Travis Scott, que se apresentava no Astroworld Music Festival, um evento de dois dias na cidade de em Houston, no Texas. Cerca de 50 mil pessoas estavam presentes. O chefe dos bombeiros que atendeu a ocorrência disse que o tumulto “causou pânico e começou a causar ferimentos”.

O cantor chegou a pausar a apresentação pedindo que os seguranças fossem socorrer as pessoas machucadas. “Foi um inferno”, contou Nick Johnson, de 17 anos, ao jornal The New York Times, após presenciar a correria. “Todo mundo foi para trás, tentando escapar da parte da frente”.

Por meio de um declaração no Instagram, organizadores do festival afirmaram que “estão colaborando com as autoridades locais“. O segundo dia da atração foi cancelado. “Nossos corações estão com as famílias do Festival Astroworld, especialmente aqueles que perderam seus entes queridos”, diz a nota.

Segundo os bombeiros, 23 pessoas foram atendidas nas emergências dos hospitais locais, 11 apresentaram parada cardíaca e cerca de 300 espectadores receberam atendimento em um posto médico do evento.

A polícia ainda vai investigar as razões do tumulto, “as causas ainda não estão claras”, declarou o chefe do departamento de polícia de Houston.

(Com informações do The New York Times)