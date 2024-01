‘Oferta única’: Coreia do Norte recebe primeiros turistas desde 2020

A Coreia do Norte receberá o primeiro grupo de turistas desde que fechou as portas para estrangeiros em 2020, no mais rígido controle de fronteiras do mundo para conter o avanço da pandemia de Covid-19. O passeio inédito será composto por cidadãos russos e terá início em 9 de fevereiro. A informação foi anunciada nesta quarta-feira, 10, por uma agência de Vladivostok, cidade russa na região de Krai do Litoral, ao lado da Coreia do Norte.

“Você gostaria de visitar um dos países mais interessantes e misteriosos do mundo, a Coreia do Norte?”, disse o governo do Krai nas redes sociais.

“Então se apresse e faça as malas para fazer uma excursão de cinco dias”, continuou o post, que ressaltou se tratar de uma “oferta única”.

Roteiro e futuro do turismo

Segundo a agência de notícias Reuters, o processo de negociação para a aventura teria dado seus primeiros passos em dezembro, quando o governador de Krai do Litoral, Oleg Kozhemyako, viajou a Pyongyang.

O pacote turístico custará cerca de US$ 750 (R$ 3.636) e inclui uma visita à estação de esqui Masikryong, estadias em hotéis de quatro ou cinco estrelas e voos entre Vladivostok, Pyongyang e Wonsan, informou a agência de notícias estatal russa TASS.

Em entrevista à Reuters, Simon Cockerell, o gerente geral da Koryo Tours, empresa de turismo com sede em Pequim que não está vinculada aos passeios, afirmou que a viagem às enigmáticas terras norte-coreanas ocorrem em circunstâncias especiais, e não significa um plano mais amplo de abertura a visitantes.

“É um bom sinal, mas eu hesitaria em dizer que isso necessariamente levará a uma abertura mais ampla devido às circunstâncias especiais para esta viagem”, disse ele. “Mas dado que nenhum turista [entra no país] há mais de quatro anos, qualquer viagem pode ser vista como um passo positivo em frente.”

Em 2019, um ano antes da pandemia, a Coreia do Norte lucrou, e muito, com turistas chineses. Acredita-se que ao menos US$ 175 milhões (quase R$ 850 milhões) foram acrescentados à receita daquele ano devido aos visitantes de Pequim, estima o site de notícias americano NK News, com sede em Seul.

Aliança Putin-Kim Jong-un

Em setembro do ano passado, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, se encontraram pela primeira vez desde 2019, no Fórum Econômico Oriental. Na cúpula, eles prometeram estreitar os laços entre as nações de forma a aprimorar a cooperação econômica, política e militar.

Ambos os países são alvos de fortes sanções internacionais. A tensão levou a uma constante troca de farpas da dupla contra os governos ocidentais, em especial os Estados Unidos. Na semana passada, Washington acusou Pyongyang de fornecer material bélico, como mísseis, a Moscou, para usar em sua guerra contra a Ucrânia .

