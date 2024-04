O que Musk foi fazer em viagem surpresa à China

O CEO da Tesla, Elon Musk, foi a Pequim, na China, neste domingo, 28, em uma visita que não estava previamente anunciada. É a segunda viagem do bilionário ao país em menos de um ano.

De acordo com a mídia estatal, Musk foi a Pequim a convite do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional. O pano de fundo da viagem envolve interesses comerciais relevantes, com tratativas relacionadas ao mercado de veículos elétricos – a China mantém gigantes no setor, como a automobilística BYD, concorrente da Tesla.

Em sua rede social no X, Musk publicou uma foto ao lado do primeiro-ministro da China, Li Qiang, e registrou que o encontro foi uma “honra” . “Nós já nos conhecemos há muitos anos, desde os primeiros dias em Xangai”, escreveu o CEO.

De acordo com a agência Reuters, o bilionário deverá ter reuniões na China sobre o lançamento do software Full Self-Driving, um modelo de direção autônoma da Tesla, e também deverá manter tratativas sobre a permissão para a transferência de dados para o exterior.

Recentemente, Musk afirmou que a Tesla poderá disponibilizar a tecnologia para clientes chineses “muito em breve”. Enquanto isso, outras montadoras chinesas têm procurado tomar a dianteira lançando software semelhante.

A Tesla firmou um acordo com as autoridades chinesas para uma fábrica em Xangai, a primeira fora dos Estados Unidos, em 2018. A tecnologia Full Self-Driving foi lançada há quatro anos, mas ainda não chegou à China, o segundo maior mercado global da empresa.

(Com Reuters)