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O que esperar do discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU

Após a fala do chefe do Executivo brasileiro, será a vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 06h00 | Atualizado em 22 set 2026, 10h53
O presidente Lula em discurso na Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (23/09/2025)
O presidente Lula em discurso na Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (23/09/2025) (Ricardo Stuckert/PR/X)
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O que esperar do discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira, 22, da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. O chefe do Executivo manterá a tradição brasileira de realizar o discurso de abertura do evento.

Lula deve tratar de temas como a defesa da soberania dos países, o combate à fome e à pobreza, mudanças climáticas, crime organizado e a necessidade de reforma das instituições multilaterais, especialmente do Conselho de Segurança da ONU.

A previsão é que, logo após seu discurso de abertura, Lula retorne ao Brasil para retomar atividades de campanha na busca pela reeleição. O evento em Nova York ocorre a pouco menos de duas semanas do primeiro turno das eleições brasileiras, marcado para 4 de outubro.

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Após a fala do presidente brasileiro, será a vez de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, país anfitrião. Embora não exista uma reunião bilateral programada entre os dois, a agenda pode proporcionar um contato informal semelhante ao ocorrido no ano passado, quando os líderes trocaram algumas palavras nos bastidores antes de seus discursos.

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Agenda de Lula

Na segunda-feira, Lula concentrou parte da agenda em encontros políticos e diplomáticos em Nova York. Entre os compromissos estava uma reunião com o prefeito da cidade, Zohran Mamdani, além de encontros com o senador americano Bernie Sanders e com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.

Integrante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e um dos principais críticos do presidente Donald Trump, Mamdani já havia tentado se reunir com Lula durante a Assembleia Geral de 2025, quando ainda disputava a Prefeitura de Nova York. Na ocasião, porém, os dois não conseguiram conciliar as agendas. A reunião desta segunda-feira ocorreu na residência oficial do representante do Brasil junto à ONU, embaixador Sérgio Danese.

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+ Lula presenteia prefeito de Nova York com camisa do Corinthians

A agenda internacional do presidente ocorre poucos dias depois da retirada da candidatura de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, para suceder Guterres. Então apoiada pelo Brasil, ela anunciou no sábado, 19, sua saída da disputa. Nas consultas realizadas pelo Conselho de Segurança, Bachelet vinha encontrando resistência e a última rodada apontou que pelo menos um dos cinco integrantes permanentes do órgão se opunha à sua candidatura.

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