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Lula se reúne com prefeito de NY antes de Assembleia Geral da ONU

Zohran Mamdani também tem encontro marcado com Trump nesta segunda-feira; presidente brasileiro participa de série de reuniões antes da abertura da cúpula

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 14h25 | Atualizado em 21 set 2026, 14h44
Lula, de terno azul-marinho e gravata azul clara, fala ao microfone, com a mão esquerda no braço de um homem de terno preto e gravata azul, que sorri ao seu lado. Ao fundo, uma parede de tijolos marrons
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva conversa ao lado do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani (ADAM GRAY/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 21, com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, na residência oficial do embaixador do Brasil junto à ONU, Sérgio Danese. O encontro ocorre na véspera do início da Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira.

Segundo Lula, os dois discutiram políticas públicas de inclusão social, governo digital, educação, habitação, alimentação escolar e saúde. O presidente também citou a experiência de administrações do Partido dos Trabalhadores com o orçamento participativo em grandes capitais. Mamdani, por sua vez, falou sobre a proposta de criação de supermercados populares em Nova York.

Em uma publicação no X, Lula afirmou que os dois concordaram sobre a importância de priorizar as populações vulneráveis na formulação de políticas públicas, “colocando os mais pobres no orçamento”. O presidente disse ainda que conversaram sobre a redução da jornada de trabalho em tramitação no Congresso brasileiro, incluindo o fim da escala 6×1.

Lula afirmou também que os dois trataram da “importância da defesa da democracia e do enfrentamento do extremismo e da desinformação no mundo todo”. Ao final da reunião, o presidente convidou Mamdani a visitar o Brasil.

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Mamdani também se encontrará, nesta segunda, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Gracie Mansion, residência oficial do prefeito de Nova York. Será o terceiro encontro presencial entre o prefeito e o presidente americano. Os dois já haviam se encontrado na Casa Branca em novembro de 2025, pouco depois da eleição de Mamdani, e novamente em fevereiro deste ano.

Durante a campanha para a Prefeitura de Nova York, Trump e Mamdani trocaram críticas públicas. Desde que o prefeito assumiu o cargo, porém, os dois passaram a manter contatos diretos e já discutiram temas como habitação e políticas voltadas à cidade.

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Agenda de Lula

Antes de receber Mamdani, Lula se reuniu com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, também na residência do representante brasileiro na ONU. A conversa durou cerca de 50 minutos. Segundo o presidente brasileiro, os dois trataram de integração latino-americana e caribenha e de temas da agenda bilateral, como infraestrutura e comércio agrícola.

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Lula afirmou ainda ter agradecido a autorização do Uruguai para que o Brasil utilize o excedente de sua cota de exportação de carne bovina para a China. A medida ocorre em meio às restrições impostas por Pequim às importações de carne que excedam as cotas estabelecidas.

O presidente brasileiro também disse ter manifestado interesse em conhecer a experiência uruguaia na regulamentação das apostas online.

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O último compromisso de Lula nesta segunda-feira será uma reunião com o senador americano Bernie Sanders, às 18h no horário de Nova York (19h em Brasília).

Lula e Trump não têm, até o momento, uma reunião bilateral prevista durante a passagem dos dois por Nova York. 

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