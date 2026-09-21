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Lula presenteia prefeito de Nova York com camisa do Corinthians

Zohran Mamdani retribuiu com o uniforme comemorativo da cidade para a Copa do Mundo

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 15h35
Dois homens, um idoso e outro mais jovem, sorriem enquanto seguram camisas de futebol. O homem mais velho, à esquerda, com barba branca e terno azul-marinho, segura uma camisa laranja e preta. O homem mais jovem, à direita, com barba escura e terno preto com gravata azul, segura uma camisa listrada preta e branca do Corinthians. Eles estão em um ambiente externo com parede de tijolos e folhagens
Lula e Mamdani trocam camisas de futebol (ADAM GRAY/AFP)
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Lula presenteia prefeito de Nova York com camisa do Corinthians Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presenteou nesta segunda-feira, 21, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, com uma camisa do Corinthians durante um encontro entre os dois na cidade norte-americana. Em troca, o prefeito entregou ao presidente brasileiro uma camisa de futebol comemorativa de Nova York para a Copa do Mundo.

A reunião ocorreu na residência oficial do representante do Brasil junto à ONU, embaixador Sérgio Danese, na véspera da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para esta terça-feira, 22.

+ Lula se reúne com prefeito de NY antes de Assembleia Geral da ONU

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Segundo Lula, os dois discutiram políticas públicas de inclusão social, governo digital, educação, habitação, alimentação escolar e saúde. O presidente também citou a experiência de administrações do Partido dos Trabalhadores com o orçamento participativo em grandes capitais. Mamdani, por sua vez, falou sobre a proposta de criação de supermercados populares em Nova York.

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Integrante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e um dos principais críticos do presidente Donald Trump, Mamdani já havia tentado se reunir com Lula durante a Assembleia Geral de 2025, quando ainda disputava a Prefeitura de Nova York. Na ocasião, porém, os dois não conseguiram conciliar as agendas.

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Em uma publicação no X (ex-Twitter), Lula afirmou que os dois concordaram sobre a importância de priorizar as populações vulneráveis na formulação de políticas públicas, “colocando os mais pobres no orçamento”. Eles também conversaram sobre a proposta de redução da jornada de trabalho em tramitação no Congresso brasileiro, incluindo o fim da escala 6×1.

Lula afirmou ainda que os dois trataram da “importância da defesa da democracia e do enfrentamento do extremismo e da desinformação no mundo todo”. Ao final da reunião, o presidente convidou Mamdani para uma visita ao Brasil.

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Também nesta segunda, Mamdani se encontrará com Trump na Gracie Mansion, residência oficial do prefeito de Nova York. A reunião será a terceira entre os dois e a primeira a ocorrer em NY. Segundo o gabinete de Mamdani, a conversa terá como foco questões que afetam a cidade e seus moradores.

Agenda de Lula

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Antes de receber Mamdani, Lula se reuniu com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, também na residência do representante brasileiro na ONU. Segundo o presidente, eles conversaram sobre integração latino-americana e caribenha, além de temas da agenda bilateral, como infraestrutura e comércio agrícola.

Lula afirmou ainda ter agradecido a autorização para que o Brasil utilize o excedente da cota uruguaia de exportação de carne bovina para a China. Ele também disse ter manifestado interesse em conhecer a experiência do país vizinho na regulamentação das apostas online.

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O último compromisso de Lula nesta segunda-feira será uma reunião com o senador americano Bernie Sanders, às 18h no horário local (19h em Brasília).

Lula e Trump não têm uma reunião bilateral prevista para esta segunda-feira. Os dois, porém, devem se esbarrar na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira.

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