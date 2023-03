O custo para reconstruir a Ucrânia após a guerra, segundo Banco Mundial

Uma avaliação feita em conjunto pelo Banco Mundial, pela Comissão Europeia e pela Organização das Nações Unidas estimou que os custos de reconstrução na Ucrânia após a invasão da Rússia chegaram a US$ 411 bilhões. A estimativa com os valores atualizados cobre todos os danos ocorridos no período de um ano de guerra, que se iniciou em 24 de fevereiro de 2022, e marca um aumento considerável em relação a estimativa de US$ 349 bilhões feita em junho do ano passado.

Ao todo, o custo de reparação equivale a 2,6 vezes o PIB estimado do país em 2022, incluindo US$ 135 bilhões em danos diretos em setores de habitação, transporte, energia, comércio e indústria. A maior parte dos prejuízos está concentrada nas linhas de frente localizadas em regiões orientais como Donetsk, Kharkiv e Luhansk.

Segundo o primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, a estimativa dos valores para a recuperação do país não inclui dados sobre perda de infraestrutura, moradia e negócios nos territórios ocupados.

“Quando as forças de defesa os liberarem, esperamos que os dados sejam complementados e o governo comece imediatamente o trabalho de restauração desses territórios”, afirmou.

Nesta quarta-feira, 22, uma grande quantidade de drones russos invadiu o território ucraniano, matando pelo menos quatro pessoas perto de Kiev. Segundo o Serviço de Emergência do Estado, o ataque atingiu dois prédios residenciais e um centro educacional na cidade de Rzhyshchiv, que foram parcialmente destruídos.

Ao todo, a guerra na Ucrânia já deixou cerca de 300 mil ucranianos mortos e obrigou dezenas de famílias a se refugiarem em outras nações.

