Novos protestos no Peru terminam em cinco presos e 20 feridos

Novas manifestações pela realização de eleições presidenciais no Peru deixaram, ao menos, 20 feridos na noite de sábado, 10. Até este domingo, 11, outras cinco pessoas tinha sido presas em decorrência dos protestos. Os atos aconteceram no mesmo dia em que a nova presidente do país, Dina Baluarte, apresentou os membros de seu governo. O gabinete será formado por 19 ministros – entre eles, nove mulheres. “A consolidação da democracia, do Estado de Direito, o equilíbrio de poderes e a governabilidade no país serão os fundamentos do meu governo”, declarou Boluarte em seu primeiro discurso.

As manifestações no Peru cresceram depois do então presidente Pedro Castillo ser destituído do cargo na última quinta-feira, 8. Depois de tentar aplicar um golpe de Estado ao decretar a dissolução do Congresso local e a instituição de um “governo de exceção”, Castillo teve a destituição cravada pela casa por “incapacidade moral”.

Desde então, as manifestações aumentaram e o clima de indignação subiu no Peru. Uma parte da população rejeita o Congresso que empossou Dina Boluarte à frente da presidência do país. Na cidade de Andahuaylas, ao sul do Peru, os manifestantes usaram pedras para atacar promotoria da cidade, e o confronto com a polícia terminou em 20 feridos, sendo quatro policiais. Já as cinco prisões ocorreram na capital Lima, após protestos que também tiveram desfechos violentos.