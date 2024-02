No G20, chanceler sul-africana diz apoiar ‘completamente’ plano brasileiro

Em discurso no primeiro dia da reunião dos ministros das Relações Exteriores dos membros do G20, na quarta-feira, 21, a chanceler sul-africana, Naledi Pandor, ressaltou que a África do Sul “apoia completamente” o foco da Presidência brasileira no bloco, dizendo ser “muito apropriado para nosso mundo aflito”, de acordo com uma cópia do documento vista por VEJA.

Apenas a fala de abertura do evento, feita pelo chanceler Mauro Vieira, foi transmitida. O resto do encontro, que segue nesta quinta-feira, foi feito a portas fechadas.

O evento o Rio de Janeiro é o primeiro da inédita presidência brasileira do bloco que reúne as maiores economias do mundo, posto rotativo que ocupa desde dezembro do ano passado. Sob comando de Vieira, o Brasil traçou três tópicos centrais que pretende seguir:

Inclusão social e combate à fome e à pobreza; Promoção do desenvolvimento sustentável, considerando-se seus 3 pilares: social, econômico e ambiental; Reforma das instituições da governança global”.

Ao longo de sua fala aos líderes presentes, Pandor ressaltou que o G20 “foi concebido para reunir governos para trabalharem juntos em cooperações estratégicas para criar uma plataforma ou prática global que ajudaria países em desenvolvimento a superarem a pobreza, desigualdade e insegurança”.

“Maior financiamento e apoio ao desenvolvimento poderiam ser garantidos através de apoio para deter fluxos financeiros ilícitos de e entre países africanos. Dado o impacto sobre o desenvolvimento, as finanças ilícitas alimentam a corrupção, prejudicam o Estado de direito a estabilidade dos mercados, mas pouco tem sido feito para resolver esta questão”, disse.

O G20

Além do Brasil, compõem o G20 a África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além dos blocos União Africana e União Europeia. Juntos, representam cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população do planeta.

O encontro no Rio também contará com a presença de enviados de países convidados: Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal, Singapura, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Mais de 10 entidades também receberam convite, como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).