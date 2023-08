No Brasil, democrata Ocasio-Cortez exalta Erika Hilton e Anielle Franco

Em visita ao Brasil, a deputada americana Alexandria Ocasio-Cortez, nome pop do Partido Democrata, se reuniu na terça-feira, 15, com a deputada federal Erika Hilton, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Através das suas redes sociais, AOC, como é conhecida, exaltou o trabalho desempenhado pelas representantes femininas, e destacou que Hilton é uma “inspiração” por ser a primeira mulher trans a ocupar um cargo no Congresso brasileiro.

“Nós tivemos uma sessão com vários representantes discursando e, minha nossa, o poder que essa mulher tem! Ela falou tão poderosamente e com tanta claridade de propósito e visão. Uma das melhores oradoras que eu conheci no Brasil”, escreveu AOC.

Além de citar o encontro com Marina Silva, Ocasio-Cortez tratou sobre a reunião com sua “amiga” Anielle Franco e explicou que as duas tiveram “uma ampla conversa sobre os esforços para proteger brasileiros negros em uma vasta gama de problemas, desde a brutalidade policial até a parceria com a US HBCUs (Departamento de Educação dos EUA de Faculdades e Universidades Historicamente Negras)”.

“Anielle está assumindo um verdadeiro trabalho hercúleo em estabelecer o inédito ministério governamental para abordar os materiais e estruturais desafios enfrentados por brasileiros negros, enquanto também lida com os imensos desafios em confrontar a cultura e consciência em questões de raça na América Latina (e em geral)”, afirmou nas redes sociais.

Ao lado da democrata, Anielle gravou um vídeo, falando em inglês, no qual destaca que estava acompanhada dessa “mulher que todo mundo fica animado para encontrar” e que estavam procurando caminhos para aumentar as trocas entre seus países. Definindo a ministra brasileira como “lendária”, AOC indicou que buscarão “desenvolver movimentos maiores pela igualdade racial em todo o Hemisfério Ocidental”.

A congressista americana aproveitou, ainda, a estadia em Brasília para conhecer o projeto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na favela Sol Nascente. Ela disse que visitava local, acompanhada pelo deputado federal Guilherme Boulos, para encontrar com “organizadores radicais em uma cozinha solidária e aprender sobre disposição de casas, segurança alimentar e táticas”.

