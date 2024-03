Nikki Haley deixa corrida presidencial dos EUA, coroando Trump

Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e última rival republicana de Donald Trump nas eleições, anunciou nesta quarta-feira, 6, sua desistência da corrida pela Casa Branca. A decisão ocorre após o ex-presidente acumular vitórias acachapantes em todo o país durante a Superterça, e tudo indica que ele será nomeado candidato oficial do Partido Republicano para disputar o pleito de novembro contra o presidente democrata Joe Biden.

Ela comunicou o fim da campanha à imprensa em Charleston, na Carolina do Sul, após perder 14 das 15 disputas da Superterça para o rival republicano. Durante o discurso, Haley explicou que a decisão de competir pelo comando da Casa Branca foi baseada no “amor” que sente pelo país e que estava “cheia de gratidão pela manifestação de apoio”, mas havia tomado a decisão de abandonar a corrida eleitoral.

https://x.com/NikkiHaley/status/1765404983451697340?s=20

A ex-candidata adiantou que continuaria a usar sua voz para endossar causas que acredita, definindo como “um imperativo moral” o apoio aos “aliados na Ucrânia, Israel e Taiwan”. Ao mesmo tempo, defendeu que o recuo da ajuda americana aos países provocaria “mais guerra, e não menos” — em fevereiro, Trump usou as redes sociais para bradar que “só um tolo, ou um democrata de esquerda radical” votaria a favor do “horrendo” pacote de 95 bilhões de dólares que prevê ajuda externa à Ucrânia, Israel e Taiwan, aprovado pelo Senado e enviado à Câmara, controlada pelos republicanos.

Em meio à troca de farpas, o anúncio de Haley não firmou o seu endosso à campanha de Trump. Ela se limitou a parabenizá-lo e deseja-lo “boa sorte” na disputa contra Biden, mas acrescentou que deseja “felicidades a qualquer um que seja o presidente da América”. Ao final, citou um dos “bons conselhos” da ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, dizendo: “Nunca siga a multidão. Sempre decida por si mesmo”. Em seguida, orientou Trump a “ganhar os votos daqueles que, no nosso partido e fora dele, não o apoiaram”.

Declaração do Comitê Nacional Republicano

Após a desistência, o Comitê Nacional Republicano (RNC) parabenizou Trump por arrematar o posto de “presumível candidato republicano à presidência dos Estados Unidos”. Em nota, a presidente do RNC, Ronna McDaniel, elogiou a “enorme” vitória do ex-presidente nas primárias e saudou Haley por se tornar “a primeira mulher a vencer uma disputa presidencial republicana nas primárias”.

“O presidente Trump certa vez proporcionou uma economia em expansão, fronteiras seguras, independência energética e a força da América no cenário mundial, o exato oposto do caos criado por Joe Biden”, disse a declaração. “Os eleitores republicanos falaram alto e bom som, com margens historicamente grandes, e estamos mais unidos do que nunca para derrotar Biden e os democratas nas urnas em novembro.”

https://x.com/GOPChairwoman/status/1765396393403826504?s=20

Resposta de Biden

Em vias de repetir o cenário eleitoral de 2020, Biden não perdeu tempo e já havia sinalizado na manhã desta quarta-feira o desejo de conquistar os apoiadores da ex-governadora. Em comunicado, o democrata aplaudiu a “coragem” de Haley por estar “disposta a falar a verdade” sobre Trump “onde tão poucos ousam”, em referência ao Partido Republicano. Ele também aproveitou para destacar a proximidade do adversário ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacando a sua “incapacidade de distinguir o certo do errado”.

“Trump deixou claro que não quer os apoiadores de Nikki Haley. Quero ser claro: há um lugar para eles na minha campanha”, afirmou. “Eu sei que há muitas coisas em que não concordaremos. Mas nas questões fundamentais da preservação da democracia americana, da defesa do Estado de direito, do tratamento mútuo com decência, dignidade e respeito, da preservação da Otan e da defesa dos adversários americanos, espero e acredito que possamos encontrar um terreno comum.”

(Esta é uma notícia em desenvolvimento).