New York Times é acusado de fazer palavras cruzadas com ‘suástica’

O jornal americano The New York Times foi criticado nas redes sociais por publicar o que parecia ser um jogo de palavras cruzadas em forma de suástica, símbolo do regime nazista, na véspera da primeira noite de Hanukkah, celebração judaica de final de ano.

Após ser criticado pelo design das palavras cruzadas de domingo 18, o jornal respondeu que a disposição do jogo era “comum”.

“Muitas grades abertas em palavras cruzadas têm um padrão em espiral semelhante, por causa das regras sobre simetria rotacional e quadrados pretos”, afirmou em comunicado na segunda-feira 19.

O complicado quebra-cabeças, intitulado “Algum tema está faltando”, foi criado pelo gerente de consultoria de Washington, D.C., Ryan McCarty, que já formulou 22 quebra-cabeças para o jornal. Ele afirmou que tentou fazer uma grade 15 × 15, “mas decidiu expandir a grade para um quebra-cabeça com uma forma divertida de redemoinho”.

No entanto, adeptos ao jogo rapidamente apontaram que a silhueta das palavras cruzadas tinha uma estranha semelhança com uma suástica, símbolo de ódio do regime nazista.

“Esta é a palavra cruzada do NYTimes hoje no primeiro dia de Hanukka. Que diabos é isso?”, disse Keith Edwards, diretor de comunicações da campanha da política democrata Nikki Fried, no Twitter.

This is the NYTimes crossword puzzle today on the first day of Hanukka. What the hell, @nytimes? pic.twitter.com/kNBs8RjyJJ — Keith Edwards (@keithedwards) December 18, 2022

“Outras pessoas apontaram que as palavras cruzadas do NYTimes tem um layout interessante esta semana. Eu pensei: ‘Não há como isso realmente ter chegado à impressão’. Acabei de comprar a cópia impressa… Eu não esperava isso. (Isso é real, acabei de tirar a foto)”, afirmou o jornalista Zach Roberts.

Other people have pointed out that the @nytimes crossword has an interesting layout this week. I thought, “There’s no way this actually made it to print.” I had just bought the print copy… and we’ll shit. I did nahtsee that coming. (This is real, I just took the photo) pic.twitter.com/j7OPp3UDyr — Zach D Roberts – Photojournalist for hire (@zdroberts) December 18, 2022

Embora muitos dos assinantes da publicação afirmem que o formato das palavras cruzadas foi coincidência, alguns apontaram que o jornal já havia sido acusado de publicar quebra-cabeças em forma de suástica antes, em 2014 e 2017.

A few years ago, the New York Times upset people by publishing a crossword that looked vaguely like a swastika. To rectify this, they published a new crossword today that looks *exactly* like a swastika pic.twitter.com/QNCLhiCNFo — Dan O'Brien (@OtherDanOBrien) December 18, 2022

O Times abordou as últimas acusações em um tuíte de 2017, escrevendo: “NÃO é uma suástica. Juro por Deus. Ninguém se senta para fazer palavras cruzadas e diz: ‘Ei! Sabe o que ficaria legal?'”

Yes, hi. It's NOT a swastika. Honest to God. No one sits down to make a crossword puzzle and says, "Hey! You know what would look cool?" — New York Times Games (@NYTGames) October 28, 2017

O Israel National News, conglomerado de mídia judaica israelense, afirmou que as palavras cruzadas em formato de suástica foram publicadas após, o que eles consideraram, um artigo de opinião antissemita do Times, publicado no sábado 17.