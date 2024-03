Netanyahu diz a Blinken que vai atacar Rafah mesmo sem apoio dos EUA

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reforçou nesta sexta-feira, 22, que o ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza, acontecerá mesmo sem o apoio dos Estados Unidos. A declaração foi feita após uma reunião com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que viajou pela sexta vez ao Oriente Médio para apoiar a negociação de um cessar-fogo na guerra Israel-Hamas, que já ultrapassou cinco meses.

“Eu disse a ele (Blinken) que aprecio profundamente o fato de que, por mais de cinco meses, ficamos juntos na guerra contra o Hamas”, afirmou Netanyahu em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Mas eu também disse a ele que não temos como derrotar o Hamas sem entrar em Rafah e eliminar os batalhões restantes lá. E eu disse a ele que espero que façamos isso com o apoio dos Estados Unidos. Mas se precisarmos, faremos isso sozinhos”, completou.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2024