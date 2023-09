‘Não tinha opção’, diz acusado de matar 36 pessoas em incêndio no Japão

De cadeira de rodas e máscara cirúrgica, Shinji Aoba, de 45 anos, se declarou culpado nesta terça-feira, 5, pelo incêndio que causou a morte de 36 pessoas e feriu outras 32 no estúdio de animação Kyoto Animation, no Japão. O homem responde por cinco acusações: assassinato, tentativa de assassinato, incêndio criminoso, violação de propriedade e violação da lei de controle de armas.

O julgamento do caso, ocorrido em 18 de junho de 2019, havia sido adiado até que o réu estivesse recuperado das queimaduras sofridas em quase 90% do corpo. Segundo testemunhas, o homem levou gasolina até o estúdio de animação, espalhou o combustível pelo local e ateou fogo.

“Senti que não tinha outra opção senão fazer o que fiz”, disse Aoba, que ainda refletiu sobre a gravidade do ato. “Não pensei que tantas pessoas iriam morrer e agora acho que fui longe demais”.

Segundo a Promotoria, o incêndio foi motivado por vingança, já que Aoba acreditava que o estúdio de animações havia roubado um romance escrito por ele para um concurso da empresa. Investigadores, no entanto, não encontraram nenhuma conexão entre o homem e o estúdio Kyoto Animation.

A defesa de Aoba alegou que ele sofre de distúrbios mentais, uma estratégia para evitar uma possível pena de morte, apesar de um laudo encomendado pelos promotores afirmar que ele estaria mentalmente apto para ser julgado.

Antes do julgamento em Kyoto, Aoba havia sido visto publicamente pela última vez em uma maca no momento da sua prisão, em maio de 2020, após 10 meses hospitalizado. Os promotores esperaram mais seis meses pelos resultados de uma avaliação psiquiátrica antes de apresentarem acusações formais.

Cerca de 70 pessoas trabalhavam no estúdio no sul de Kyoto, antiga capital do Japão, no momento do ataque. Um dos sobreviventes, um animador, disse ter visto uma nuvem negra em forma de cogumelo subindo do andar inferior, depois veio um calor escaldante, obrigando alguns funcionários a pularem de janelas do prédio de três andares.

O estúdio foi criado em 1981 pelo casal Hideaki e Yoko Hatta – presidente e vice-presidente, respectivamente. Conhecido pelos fãs de anime como KyoAni, é responsável por sucessos como a série ‘Violet Evergarden’, comprada pela Netflix em 2018, e pelo filme ‘A Voz do Silêncio’, de 2016, que venceu o prêmio de melhor animação no Japan Movie Critics Awards.

A taxa de criminalidade é relativamente baixa no Japão, mas de tempos em tempos o país registra crimes sangrentos provocados pela chamada violência cega, na qual indivíduos em um momento de loucura matam indiscriminadamente.

Em julho de 2016, um jovem esfaqueou 19 pessoas em um hospital para doentes mentais, a cerca de 50 km de Tóquio, o mais grave assassinato em massa desde 1938.

Em 2008, um homem de 28 anos, armado com uma faca e atrás do volante de um caminhão, causou pânico no bairro de Akihabara, em Tóquio, deixando sete mortos e 10 feridos.

