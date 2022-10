‘Mundo enfrenta a década mais perigosa desde a 2ª Guerra’, diz Putin

Atualizado em 27 out 2022, 19h58 - Publicado em 27 out 2022, 19h54

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira, 27, que o mundo enfrenta “a década mais perigosa” de sua história desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em amplo discurso no fórum anual de Valdai, ele ainda tentou justificar a invasão da Ucrânia pela Rússia e acusou o Ocidente de “chantagem nuclear” contra seu país para forçar aliados a se afastarem de Moscou.

Os países ocidentais voltaram a denunciar recentemente as ameaças nucleares veladas do Kremlin. No início desta semana, a Otan, principal aliança militar ocidental, condenou as alegações do governo russo de que a Ucrânia poderia usar uma “bomba suja” – explosivos convencionais misturados com material radioativo.

O secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, disse que os membros “rejeitam essa alegação” e que “a Rússia não deve usá-la como pretexto para uma escalada”.

O discurso de Putin ocorre após uma série de recentes derrotas humilhantes na Ucrânia e a crescente indignação pública devido à mobilização parcial, que previa o recrutamento de 300.000 reservistas para a guerra. Na última quarta-feira, 26, ele supervisionou exercícios nucleares de rotina que envolviam um suposto ataque nuclear em retaliação a uma ofensiva da mesma natureza feita pelo inimigo.

“Nós nunca dissemos nada proativamente sobre o possível uso de armas nucleares pela Rússia. Nós apenas respondemos com sugestões aos comentários feitos pelos líderes dos países ocidentais”, disse ele à sua audiência.

O líder russo também relembrou a fala da ex-primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que sugeriu que estaria pronta para apertar o botão vermelho – em referência a um ataque nuclear – caso as circunstâncias exigissem e se disse surpreso por não haver nenhuma oposição por parte dos aliados.

“O que deveríamos fazer? Ficar em silêncio? Fingir que não ouvimos?”, indagou.

No entanto, ele voltou a dizer que seu país usaria todos os meios necessários para defender seu território, o que sugere mais uma vez que o uso de armamento nuclear é uma possibilidade.

Por fim, Putin repetiu seus ataques aos países ocidentais e disse que eles fazem um “jogo perigoso, sangrento e sujo” ao negar às nações sua soberania e singularidade, completando que o “domínio indiviso” do Ocidente sobre os assuntos mundiais estava chegando ao fim.

“Estamos em uma fronteira histórica. À frente está provavelmente a década mais perigosa, imprevisível e ao mesmo tempo importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma nova ordem mundial está se formando diante de nossos olhos”, afirmou.

