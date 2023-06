Mulher ‘morta’ se liberta do caixão durante seu próprio velório no Equador

Em um velório no Equador, um “defunto” surpreendeu os parentes presentes quando começou a respirar e bater em seu caixão para se libertar, nesta terça-feira, 13. Bella Montoya, de 76 anos, foi declarada morta por um médico de um hospital na cidade de Babahoyo, após a suspeita de um derrame.

Após deixar o hospital, seu corpo foi colocado em um caixão e levado para uma funerária, onde parentes fizeram uma vigília antes do seu enterro. Depois de quase cinco horas, eles abriram o caixão para trocar de roupa antes do funeral e encontraram Montoya engasgando.

“Minha mãe começou a mexer a mão esquerda, a abrir os olhos, a boca; ela lutava para respirar”, descreveu Gilbert Balberán, filho de Montoya.

Um vídeo feito por um dos presentes mostra a mulher deitada em um caixão aberto com dificuldades para respirar, sob reclamações de que uma ambulância acionada estava demorando a chegar. Minutos depois, bombeiros entram no local e levantam Montoya do caixão em uma maca, para levá-la de volta ao hospital.

De acordo com o Ministério da Saúde do Equador, Montoya deu entrada no hospital na sexta-feira 9, após sofrer um derrame e uma parada cardiorrespiratória. Quando ela não respondeu à ressuscitação, um médico de plantão a declarou morta.

O filho de Montoya disse que sua mãe estava inconsciente quando foi levada ao pronto-socorro naquele dia, por volta das 9h do horário local (11h em Brasília) e que um médico o informou que ela havia falecido algumas horas depois. No atestado de óbito, a causa da morte foi descrita como parada cardiorrespiratória após um derrame.

Depois da notícia da morte, a família levou Bella Montoya para uma casa funerária e estava no meio do velório quando o caso inusitado aconteceu.

“Havia cerca de 20 pessoas lá”, disse Gilbert Balberán. “Depois de cerca de cinco horas do velório, o caixão começou a fazer barulho. Minha mãe estava enrolada em lençóis e batendo no caixão, e quando nos aproximamos pudemos ver que ela respirava de forma pesada.”

O filho de Montoya disse à mídia local que sua mãe agora estava na UTI, mas reagindo bem.

“Minha mãe está [ligada a] oxigênio, seu coração está estável. O médico apertou sua mão e ela reagiu, eles me dizem que é bom porque significa que ela está reagindo aos poucos”, disse ele ao jornal El Universo.

O Ministério da Saúde do Equador criou um comitê técnico para revisar o caso. Os médicos envolvidos e o hospital que emitiu o atestado de óbito devem ser investigados.

Montoya não é a única pessoa a “ganhar vida” depois de ser oficialmente declarada morta. Em fevereiro deste ano, outra idosa de 82 anos foi encontrada respirando enquanto estava deitada em uma funerária no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ela havia sido declarada morta três horas antes em uma casa de repouso.