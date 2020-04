Mortos pelo coronavírus chegam a 100.000 no mundo

A Espanha está em segundo lugar no número de casos de coronavírus, com 157.000 pessoas infectadas e 15.970 mortos. A Alemanha, que está em quarto lugar, com 119.000 casos de coronavírus, tem sido um dos países mais eficientes no combate à doença, com 2.607 mortos. A Coreia do Sul também é exemplo de controle da doença, com 10.450 casos e 208 mortos.

O Brasil está em 14º lugar na classificação mundial de número de doentes, com 18.397 casos e 974 mortos, segundo a última contagem do site. Os números são levantados junto a ministérios da saúde em todo o planeta.