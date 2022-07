Misterioso brilho rosa no céu da Austrália veio de fábrica de cannabis Tidas como possível 'invasão alienígena', luzes cor-de-rosa na cidade de Mildura vinham de lâmpadas especiais da fabricante de maconha Cann Group Por Amanda Péchy 21 jul 2022, 10h23

A Austrália ganhou cara de cenário de filme de ficção científica nas altas horas da noite de quarta-feira 20. Um forte brilho cor-de-rosa que tomou o céu automaticamente gerou as especulações mais fantásticas: era uma invasão alienígena? A quinta temporada de Stranger Things começou a ser gravada – ou talvez estivesse acontecendo na vida real? Seria um rasgo no espaço-tempo, um portal para outro universo?

Moradores da cidade Mildura, no norte de Vitória, ficaram perplexos com o brilho rosa: “Foi muito bizarro”, disse Tammy Szumowski ao jornal britânico The Guardian.

“Meu pai estava dizendo que o mundo estava acabando.”

AUSTRALIA. Mysterious pink glow in sky above the town of Mildura were not an alien invasion. @canngroup confirmed the lights were coming from its local medicinal #cannabis facility, where the blackout blinds had been left open. https://t.co/efmpFFE4PG pic.twitter.com/cERfAnTiSO — Peter Reynolds (@TweeterReynolds) July 21, 2022

Mas a explicação era muito mais mundana. A empresa farmacêutica Cann Group confirmou que as luzes vinham de sua fábrica local de cannabis medicinal, onde as persianas foram deixadas abertas.

“As plantas de cannabis requerem diferentes espectros de luz para estimular seu crescimento”, disse Rhys Cohen, gerente sênior de comunicações do Cann Group Ltd.

“Uma luz de espectro vermelho é frequentemente usada. Normalmente, a instalação teria cortinas blackout que ficam fechadas à noite e, no futuro, bloquearão esse brilho.”

Sunraysia locals were treated to a bit of a light show last night while we were testing one of the new cultivation zones at our facility. We can confidently say this was not a solar flare or an interdimensional portal.https://t.co/bXEIKa2ocj — Cann Group (@Cann_Group) July 20, 2022

Alguns moradores locais, no entanto, disseram que essa foi a primeira vez que viram o brilho saindo da fábrica de cannabis.

O Cann Group Ltd foi a primeira empresa australiana a obter licenças para cultivo de cannabis para fins medicinais e de pesquisa.

Em 7 de julho, sua instalação de Mildura recebeu sua licença GMP (Good manufacturing practice) para cultivar e fornecer – ainda só para a própria Austrália – uma ampla gama de produtos de cannabis medicinal após a aquisição do local em 2019. A primeira colheita comercial foi feita em junho.

Devido à natureza do seu negócio, no entanto, a localização é secreta e as instalações não são abertas ao público. Daí o mistério.

Por Mildura e cidades vizinhas, as pessoas se aglomeraram em seus quintais e varandas para fotografar o brilho rosa.

Alexandra Talent disse ao Guardian: “A imaginação das crianças foi à loucura e, claro, o tema dos alienígenas surgiu.”

Andrew Kynaston, por sua vez, disse que as luzes eram “bonitas e estranhas”, depois de inicialmente achar que era um pôr-do-sol especial.