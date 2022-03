Míssil russo destrói shopping em Kiev e deixa oito mortos

Um míssil russo atingiu um shopping em Kiev na noite de domingo. De acordo com as primeiras estimativas, oito pessoas morreram no ataque. O shopping Retroville, no distrito de Podilsky, sofreu danos significativos.

O ataque atingiu o shopping no domingo, por volta das 22h45, horário local. Inaugurado no início de 2020, pouco antes da pandemia de Covid-19, o Retroville era o orgulho dos moradores, com suas 250 lojas, marcas ocidentais, um cinema multiplex e 3.000 vagas de estacionamento.

Não há dúvida da destruição completa do centro comercial, disse o serviço de imprensa do shopping Retroville à agência Interfax-Ucrânia. De acordo com o comunicado, o incêndio no estacionamento ao lado do shopping foi contido pelo Serviço de Emergência do Estado na noite de segunda-feira.

À medida que as forças russas avançam sobre Kiev, tornou-se comum encontrar veículos de camuflagem, equipamentos militares e armas antiaéreas escondidas em estacionamentos públicos subterrâneos. Os moradores reconhecem que o exército ucraniano está usando sua área como base.