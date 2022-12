Milhares de pessoas ficam sem energia após terremoto na Califórnia

Algumas partes da região norte da Califórnia foram atingidas por um terremoto de magnitude 6,4 nesta terça-feira, 20, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Às 2h34, diversas pessoas foram despertadas pelo tremor, que deixou milhares sem energia elétrica. De acordo com o escritório do xerife, pelo menos duas pessoas ficaram feridas

O epicentro do terremoto foi no Pacífico, a cerca de 24 quilômetros de Fortuna, uma cidade com 12 mil habitantes no Condado de Humboldt. Em seguida, mais de três dúzias de pequenos sismos, com uma magnitude de 4,6, atingiram a região.

A maioria das residências e empresas locais ficaram sem energia, mas 71 mil interrupções foram registradas. Além dos domicílios, diversas estradas sofreram “danos generalizados”. Caroline Titus, moradora de Ferndale – pequena cidade localizada a 343 quilômetros de São Francisco – relatou em sua conta no Twitter o estrago que o terremoto fez em sua casa.

“Este foi um grande problema. A energia acabou agora. A casa está uma grande bagunça”, escreveu Titus.

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp — Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022

Uma parte da Fernbridge, travessia responsável por conectar a State Route 11 com Ferndale, foi danificada pelo tremor desta madrugada.

O terremoto ocorreu poucos dias depois que um tremor menor, de magnitude de 3,6, atingiu a área da baía de São Francisco, acordando as pessoas às 3h da manhã. O incidente desta terça-feira também ocorreu um ano depois que Mendocino, na Califórnia, foi atingida por um sismo grave, de magnitude 6,2.

