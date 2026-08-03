Milei volta a xingar Lula e gera nova escalada na briga diplomática
Presidente argentino chama petista de 'corrupto' e 'ladrão' em nova entrevista e questiona decisões judiciais que anularam condenações na Lava Jato
O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo 2, com um reforço aos mesmos ataques que já havia feito na semana passada e que levaram a uma crise diplomática em que o Brasil chamou de volta o seu embaixador em Buenos Aires.
Em entrevista à emissora argentina LN+, Milei chamou Lula de “corrupto” e “ladrão”, afirmando que o petista “não é inocente” em meio a questionamentos sobre as decisões judiciais que anularam as condenações do mandatário brasileiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ele também rejeitou as críticas do governo brasileiro e garantiu que não considera suas declarações agressivas.
“Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico”, afirmou o argentino, que, na semana passada, veio a São Paulo para apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) e fez um discurso inflamado no qual chamou Lula de “ladrão”, “corrupto”, “presidiário” e “lixo socialista”.
As falas provocaram uma crise diplomática. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimondi, para manifestar formalmente a “repulsa” da gestão Lula com as declarações. Em paralelo, o Itamaraty chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli.
Em nota, o governo brasileiro classificou o episódio como um acontecimento “sem precedentes” e o chanceler Mauro Vieira afirmou que o caso é considerado grave, mas descartou, por ora, medidas mais duras — como a retirada de representantes diplomáticos ou o rompimento das relações.
Já Lula, que inicialmente evitou entrar na polemica e ironizou, quando questionado por jornalistas sobre Milei (“quem é esse cara?”), subiu o tom e classificou como uma “patacoada” a participação do presidente argentino na convenção do Partido Liberal, na semana passada.
Durante um evento do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em São Paulo, no último sábado, o mandatário brasileiro afirmou que não vai aceitar interferências externas nas eleições do país. “Eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa”, disparou, referindo-se a Milei.