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Mundo

Milei volta a xingar Lula e gera nova escalada na briga diplomática

Presidente argentino chama petista de 'corrupto' e 'ladrão' em nova entrevista e questiona decisões judiciais que anularam condenações na Lava Jato

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 09h20 | Atualizado em 3 ago 2026, 09h29
Lula e Milei
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Argentina, Javier Milei, durante evento em Buenos Aires - 03/07/2025 (Luis ROBAYO/AFP)
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Milei volta a xingar Lula e gera nova escalada na briga diplomática Priorizar nos meus resultados Google

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo 2, com um reforço aos mesmos ataques que já havia feito na semana passada e que levaram a uma crise diplomática em que o Brasil chamou de volta o seu embaixador em Buenos Aires.

Em entrevista à emissora argentina LN+, Milei chamou Lula de “corrupto” e “ladrão”, afirmando que o petista “não é inocente” em meio a questionamentos sobre as decisões judiciais que anularam as condenações do mandatário brasileiro no âmbito da Operação Lava Jato. Ele também rejeitou as críticas do governo brasileiro e garantiu que não considera suas declarações agressivas.

“Ele é um ladrão, um corrupto. Não é inocente. Foi liberado por uma falha no processo jurídico”, afirmou o argentino, que, na semana passada, veio a São Paulo para apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) e fez um discurso inflamado no qual chamou Lula de “ladrão”, “corrupto”, “presidiário” e “lixo socialista”.

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As falas provocaram uma crise diplomática. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Raimondi, para manifestar formalmente a “repulsa” da gestão Lula com as declarações. Em paralelo, o Itamaraty chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli.

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Em nota, o governo brasileiro classificou o episódio como um acontecimento “sem precedentes” e o chanceler Mauro Vieira afirmou que o caso é considerado grave, mas descartou, por ora, medidas mais duras — como a retirada de representantes diplomáticos ou o rompimento das relações.

Já Lula, que inicialmente evitou entrar na polemica e ironizou, quando questionado por jornalistas sobre Milei (“quem é esse cara?”), subiu o tom e classificou como uma “patacoada” a participação do presidente argentino na convenção do Partido Liberal, na semana passada.

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Durante um evento do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em São Paulo, no último sábado, o mandatário brasileiro afirmou que não vai aceitar interferências externas nas eleições do país. “Eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa”, disparou, referindo-se a Milei.

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TAGS:
Argentina
Javier Milei
Luiz Inácio Lula da Silva
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