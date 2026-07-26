Depois de fala de Milei, Itamaraty convoca embaixador argentino para expressar repulsa

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O Brasil convocou o embaixador argentino para cobrar explicações sobre as falas de Javier Milei contra Lula em São Paulo. O Itamaraty classificou os “impropérios” como sem precedentes, lamentando a ofensa ao chefe de Estado brasileiro e às instituições em solo nacional. A escalada diplomática expõe tensões ideológicas e ameaça acordos comerciais.

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O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, na tarde deste domingo, para prestar esclarecimentos sobre ataques feitos por Javier Milei ao presidente Lula.

Em nota, o Itamaraty informou que o encontro tem por obetivo “transmitir a repulsa do governo brasileiro aos impropérios emitidos pelo Presidente Javier Milei durante a sua visita privada a São Paulo, em 25 de julho, e cobrar explicações sobre o comportamento do mandatário argentino em território brasileiro”.

A escalada diplomática ocorre depois que Milei utilizou termos como “prisioneiro” e “lixo socialista” pra se referir a Lula (PT), durante convenção que lançou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à presidência da República.

Também neste domingo, o Embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado a consultas ao Brasil.

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A nota do ministério deixa claro o descontentamento diante das críticas proferidas em solo nacional por um mandatário de outro país.

“Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro. É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial”.

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A relação entre Brasil e Argentina tem se esgarçado por conta de divergências ideológicas. O temor, nos bastidores, é que acordos comerciais firmados pelo Mercosul sejam ameaçados em função de disputa política.