As conversas do embaixador do Brasil na Argentina com Lula e Mauro Vieira no Itamaraty
Diplomata foi chamado a Brasília, após o presidente argentino, Javier Milei, ter atacado autoridades brasileiras na convenção de Flávio Bolsonaro
Embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli se reuniu, nesta segunda-feira, por cerca de quarenta minutos com o chefe do Itamaraty, chanceler Mauro Vieira.
Os dois conversaram sobre os impactos e eventuais desdobramentos da crise diplomática deflagrada no fim de semana, com a visita de Javier Milei ao Brasil. Convidado a falar na convenção de Flávio Bolsonaro, o presidente argentino atacou Alexandre de Moraes e o presidente Lula no evento.
Em resposta, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o chefe de Estado do país vizinho de palhaço, sendo acompanhado nas críticas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.
Além da conversa com Vieira, o embaixador brasileiro encontrou rapidamente com Lula no Itamaraty. Trocaram algumas impressões e ficou combinado que o diplomata terá nova conversa com o chanceler nos próximos dias, assim que Vieira voltar de uma agenda no Peru, onde representa o Brasil na posse da presidente Keiko Fujimori.
Na saída do Itamaraty, Lula foi questionado sobre Milei e respondeu com ironia ao ouvir o nome do presidente argentino: “Quem é esse cara?”