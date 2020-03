México e Rússia registram primeiras mortes por coronavírus

Mais dois países registraram as primeiras mortes em decorrência do novo coronavírus. No México, a secretaria de Saúde anunciou que um homem de 41 anos morreu na quarta-feira, 18, enquanto na Rússia as autoridades anunciaram nesta quinta-feira, 19, a morte de uma mulher causada pela Covid-19.

“Hoje no México morreu a primeira pessoa com Covid-19. Ela começou a ter os sintomas em 9 de março e sofria de diabetes”, afirmou a secretaria em uma mensagem no Twitter.

De acordo com a imprensa local, o homem estava hospitalizado no Instituto Nacional de Enfermidades Respiratórias (INER), na zona sul da Cidade do México, e não tinha antecedentes de viagens a países com focos críticos de coronavírus. O país tem ainda 118 casos confirmados da doença.

Já na Rússia, a vítima é uma mulher de idade avançada que “faleceu em um hospital de Moscou e tinha várias doenças crônicas”, anunciou o centro de gestão da epidemia em sua conta na rede social Telegram.

Ao mesmo tempo, o governo russo afirmou que os cidadãos não têm motivos para entrar em pânico. Até aqui, são 147 os casos confirmados no país.

(com AFP)