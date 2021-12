Merkel escolhe música de Nina Hagen, ícone punk, para despedida

A primeira-ministra da Alemanha Angela Merkel vai participar de uma cerimônia de despedida de seus 16 anos de governo na próxima quinta-feira (2). Cerimônia militar mais importante do país, o evento conta com a escolha de três músicas pelo mandatário.

Merkel escolheu duas canções tradicionais. A primeira é o hino cristão Santo Deus, Louvamos o Teu Nome, do século 18. A segunda é uma canção de Hildegard Knef, uma cantora popular, sobre os sonhos dos jovens.

Mas a premiê causou surpresa com a terceira opção: Nina Hagen, ícone punk da extinta República Democrática da Alemanha, onde Merkel nasceu e viveu até a queda do Muro de Berlim.

Na música Du hast den Farbfilm vergessen (“Você esqueceu o filme colorido”), Hagen reclama que seu namorado trouxe apenas um filme fotográfico em preto e branco para as férias.

Na época, a letra de “Você esqueceu o filme colorido” foi encarada como uma crítica à ditadura comunista da Alemanha Oriental, já que este tipo de bem de consumo era escasso.

Hagen fez enorme sucesso nos anos 1970 e 1980, inclusive no Brasil. A cantora se apresentou na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, e namorou o cantor Supla.

Em homenagem a ela, Supla compôs a música “Linda Garota de Berlim”.