Membro da Otan, Romênia acha fragmentos de drone em seu território

A Romênia, que é um país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse nesta sexta-feira, 29, ter encontrado fragmentos de um drone militar em uma fazenda perto do rio Danúbio e da fronteira com a Ucrânia. A Rússia tem usado mísseis e drones para atingir alvos nas regiões oeste e central do território ucraniano, principalmente com ataques noturnos.

“Na noite de 28 de março de 2024, fragmentos que parecem provir de um dispositivo aéreo (drone) foram identificados num terreno agrícola na Insula Mare a Brailei”, afirmou o Ministério da Defesa da Romênia em comunicado divulgado nesta manhã.

“O Ministério da Defesa Nacional, em conjunto com estruturas especializadas do Sistema de Defesa Nacional, ordem pública e segurança nacional, está conduzindo uma investigação a respeito do incidente”, completou o texto.

Defesa mútua

A Otan tem um compromisso de defesa mútua: se um dos seus membros for atacado, todos devem responder. Mas a aliança militar ocidental, liderada pelos Estados Unidos, bem como autoridades romenas já afirmaram, após incidentes semelhantes ocorridos anteriormente, que não encontraram provas de qualquer ataque deliberado contra a Romênia ou outros membros da aliança.

Ainda assim, tensões se elevam quando a guerra da Rússia contra a Ucrânia chega muito perto de países da Otan. No último domingo 24, um míssil disparado por Moscou contra o território ucraniano invadiu por instantes o espaço aéreo polonês durante sua trajetória, o que acirrou ainda mais os conflitos políticos na região. O governo polonês exigiu do Kremlin uma explicação, depois de ativar seus caças diante da ameaça russa.

Atacar a Otan “não está nos planos”

Na quarta-feira 27, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou não ter planos para atacar nenhum membro da Otan. “Não temos intenções agressivas em relação a estes Estados”, disse Putin, de acordo com uma transcrição divulgada pelo Kremlin nesta quinta-feira. “A ideia de que atacaremos outro país – a Polônia, os Estados Bálticos e os checos também estão assustados – é um completo disparate. É apenas bobagem”, completou.

Mas ele declarou que, caso nações ocidentais forneçam caças F-16 à Ucrânia, os aviões serão abatidos. “Destruiremos as aeronaves assim como destruímos hoje tanques, veículos blindados e outros equipamentos, incluindo vários lançadores de foguetes”, disse ele. “É claro que, se (os jatos) forem usados a partir de aeródromos de países terceiros, vão tornar-se para nós alvos legítimos, onde quer que estejam localizados”, disse Putin.