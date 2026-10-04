Meghan Markle endurece regras após vazamento de conversa em jantar privado

Meghan Markle estaria adotando regras mais rígidas para preservar a privacidade de conversas mantidas em jantares e encontros particulares. Segundo informações divulgadas pelo Express UK, a duquesa de Sussex estaria pedindo que convidados assinem acordos de confidencialidade antes de determinados eventos.

A suposta mudança de postura teria acontecido após uma situação envolvendo a apresentadora Martha Stewart, em agosto. Na ocasião, Martha afirmou que Meghan teria comentado sobre um possível reencontro da família com o rei Charles III. A informação acabou repercutindo, mas pessoas próximas à duquesa contestaram o relato e disseram que as duas praticamente não conversaram durante o jantar.

De acordo com uma fonte ouvida pelo especialista em realeza Rob Shuter, Meghan estaria especialmente preocupada com conversas que envolvam integrantes da família real britânica. “Meghan está falando muito sério. Se houver qualquer chance de assuntos privados ou da realeza serem discutidos, ela quer um acordo de confidencialidade antes mesmo de dizer sim”, afirmou uma fonte ao especialista em realeza Rob Schuter.

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A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pela equipe de Meghan. O relato tem como base fontes anônimas, e não está claro se a suposta exigência seria aplicada a todos os encontros ou apenas a ocasiões específicas.

A preocupação com a exposição de informações privadas ganhou novos contornos desde o retorno de Meghan e do príncipe Harry ao Reino Unido. Em setembro, o número de telefone da duquesa teria vazado após ela entrar em um grupo de mensagens formado por pais de alunos da escola dos filhos do casal. O episódio também foi relacionado a preocupações de segurança envolvendo a família.

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