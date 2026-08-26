Seis anos depois de partida, Príncipe Harry e Meghan Markle voltam à Inglaterra

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, desembarcaram no Reino Unido nesta quarta-feira, 26, após seis anos de uma malfadada passagem pelos Estados Unidos. De acordo com informações do jornal americano The Washington Post, o casal chegou ao Aeroporto de Birmingham acompanhado de seus dois filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5.

A viagem de volta à Inglaterra é considerada uma mudança importante na trajetória do casal, que rompeu com a família real britânica em 2020, em um evento apelidado de Megxit — em clara referência à saída de Londres da União Europeia, o Brexit. Embora Meghan e Harry estejam planejando ficar por um período prolongado na Grã-Bretanha, isso não significa uma reaproximação explícita.

O casal segue afastado das funções oficiais da monarquia, e a expectativa é que mantenham uma vida privada, vivendo nos arredores de Londres em um imóvel sem vinculações com a realeza. Após seu casamento, Harry e Meghan expuseram mais de um conflito com integrantes da monarquia, e até mesmo fizeram acusações de racismo contra a Casa de Windsor.

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