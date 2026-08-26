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Seis anos depois de partida, Príncipe Harry e Meghan Markle voltam à Inglaterra

Casal retorna ao Reino Unido após uma malfadada passagem nos EUA

Por Flávio Monteiro 26 ago 2026, 15h16 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h50
LONDON, UNITED KINGDOM - JANUARY 07: Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex react after their visit to Canada House in thanks for the warm Canadian hospitality and support they received during their recent stay in Canada, on January 7, 2020 in London, England. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS - WPA Pool/Getty Images)
Príncipe Harry e Meghan Markle (Daniel Leal-Olivas - WPA Pool/Getty Images)
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O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, desembarcaram no Reino Unido nesta quarta-feira, 26, após seis anos de uma malfadada passagem pelos Estados Unidos. De acordo com informações do jornal americano The Washington Post, o casal chegou ao Aeroporto de Birmingham acompanhado de seus dois filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5.

A viagem de volta à Inglaterra é considerada uma mudança importante na trajetória do casal, que rompeu com a família real britânica em 2020, em um evento apelidado de Megxit — em clara referência à saída de Londres da União Europeia, o Brexit. Embora Meghan e Harry estejam planejando ficar por um período prolongado na Grã-Bretanha, isso não significa uma reaproximação explícita.

O casal segue afastado das funções oficiais da monarquia, e a expectativa é que mantenham uma vida privada, vivendo nos arredores de Londres em um imóvel sem vinculações com a realeza. Após seu casamento, Harry e Meghan expuseram mais de um conflito com integrantes da monarquia, e até mesmo fizeram acusações de racismo contra a Casa de Windsor.

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