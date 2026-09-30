A reação do príncipe Harry à presença de paparazzi perto da escola dos filhos

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Harry e Meghan criticaram a presença de paparazzi na escola de seus filhos, Archie e Lilibet, no Reino Unido. Dois fotógrafos foram flagrados circulando e observando o terreno, o que o casal classificou como “intrusão inaceitável”. O episódio ocorre após os filhos terem sido transferidos de escola por razões de segurança, em meio ao retorno da família ao Reino Unido.

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O príncipe Harry e Meghan Markle criticaram a presença de paparazzi nas proximidades da escola dos filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, 5, no Reino Unido. Segundo um porta-voz do casal, dois homens foram vistos por funcionários e pela equipe de segurança circulando pelo perímetro da instituição e olhando para dentro do terreno. Os homens, que carregavam mochilas, teriam sido vistos inicialmente separados e, depois, juntos, retornando para uma van branca. A polícia identificou o veículo como alugado e os dois como fotógrafos ligados a uma agência de imprensa europeia.

Em comunicado, o porta-voz de Harry e Meghan classificou a situação como uma “intrusão inaceitável” na privacidade das crianças. “Existe uma enorme diferença entre a atividade legítima da mídia e fotógrafos que caminham pelo perímetro de uma escola, parando para observar o terreno e monitorando as crianças enquanto elas realizam suas atividades diárias”, afirmou.

O episódio acontece poucas semanas depois de Archie e Lilibet terem sido transferidos de escola por questões relacionadas à segurança. A mudança ocorreu após uma conversa da família com a equipe responsável pela proteção dos dois, segundo comunicado divulgado na época.

Harry e Meghan voltaram a morar no Reino Unido com os filhos em agosto, após seis anos vivendo nos Estados Unidos. Desde então, o casal tem mantido em sigilo informações sobre a residência e a escola das crianças.

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