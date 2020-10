‘Me sinto muito melhor’, diz Trump em vídeo após internação por Covid-19

Atualizado em 3 out 2020, 21h54 - Publicado em 3 out 2020, 21h09

Em vídeo publicado após o diagnóstico de Covid-19, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, 74, afirmou que está “muito melhor” e que quer logo “estar de volta” à corrida presidencial. A gravação foi publicada na conta oficial do republicano no Twitter na noite deste sábado, 2. Trump está internado no hospital militar Walter Reed.

Agradecendo ao trabalho de toda a equipe médica envolvida em seu tratamento, o presidente americano apareceu usando blazer azul com camisa branca com os primeiros botões abertos, sem gravata. “Eu cheguei aqui, não estava me sentindo tão bem, agora estou me sentindo muito melhor”, pontuou. O republicano ainda afirmou que poderia ter ficado isolado na Casa Branca sem falar com ninguém, mas que isso não estaria de acordo com sua vontade. “Um líder precisa enfrentar os problemas”, disse.

A mulher de Trump, Melania, 50, também diagnosticada com Covid-19 está bem, disse o presidente durante a gravação de cerca de 4 minutos. No vídeo, ele relatou que os próximos dias serão um “verdadeiro teste” diante do tratamento da infecção pelo novo coronavírus.

A gravação surge horas depois de informações desencontradas acerca de seu estado clínico. O médico da Casa Branca, Sean Conley, em entrevista coletiva pela manhã, afirmou que o presidente estava bem, há um dia sem febre. O chefe de gabinete do presidente, no entanto, disse que Trump passou por 24 horas “preocupantes”.