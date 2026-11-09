Marco Rubio se manifesta sobre relação com Brasil após vitória de Lula
Secretário de Estado americano afirma que manterá diálogo com o governo, elogia relação com Mauro Vieira, mas cobra autorização para novo embaixador em Brasília
O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou nesta segunda-feira, 9, durante encontro dos chanceleres do G7 em Paris, na França, que o governo de Donald Trump continuará dialogando com o Brasil após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro na eleição presidencial.
Em declaração a jornalistas, Rubio disse ter uma boa relação com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mas apontou como um problema a falta de autorização brasileira para que o indicado americano à embaixada em Brasília, Danny Perez, assuma o posto.
“Eu e Mauro nos damos muito bem. Conversamos”, afirmou Rubio. O secretário, no entanto, ressaltou que existem divergências entre os dois governos em temas comerciais e em outros assuntos. Segundo ele, a ausência de um embaixador americano no Brasil precisa ser resolvida para que a relação bilateral avance.
O que Rubio disse sobre a relação com Mauro Vieira?
Questionado sobre a possibilidade de conversar com o chanceler brasileiro durante o encontro de ministros em Paris e sobre a situação da relação entre os dois países após a eleição, Rubio afirmou que os contatos entre os dois governos continuarão.
“Conversamos sempre que nos vemos e provavelmente vamos conversar enquanto estivermos aqui. Não temos uma reunião agendada nem nada disso, mas vamos continuar lidando com o governo brasileiro”, disse.
O secretário também fez questão de destacar a relação pessoal com Vieira. “Mauro e eu nos damos muito bem. Conversamos e mantemos contato”, afirmou. A declaração, porém, veio acompanhada de ressalvas sobre as diferenças entre as posições dos dois países.
Por que a indicação de Danny Perez virou um problema?
Rubio cobrou diretamente a concessão do agrément — a aprovação diplomática necessária para que um indicado possa assumir o posto de embaixador — a Daniel Perez, escolhido pelo governo americano para representar os Estados Unidos no Brasil.
“Eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país. Isso é um problema. Danny Perez é nosso indicado. Não concederam o agrément. Isso precisa ser resolvido”, declarou o secretário.
Rubio afirmou esperar que o governo brasileiro autorize a nomeação e disse considerar inadequado que os Estados Unidos não tenham um embaixador em Brasília enquanto o Brasil mantém um representante diplomático em Washington.
“Eles têm um embaixador nos Estados Unidos, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar”, afirmou.
Quais outros pontos estão em discussão entre os governos?
Além da questão diplomática, Rubio mencionou divergências comerciais entre os dois países. Ele ressalvou que não é o responsável direto pelas negociações de comércio, mas afirmou acompanhar o tema de perto porque, em sua avaliação, a política externa também é afetada pelas relações comerciais.
“Há algumas diferenças entre as posições dos nossos governos sobre comércio e outros assuntos que terão de ser resolvidas”, disse.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.