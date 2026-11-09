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Marco Rubio se manifesta sobre relação com Brasil após vitória de Lula

Secretário de Estado americano afirma que manterá diálogo com o governo, elogia relação com Mauro Vieira, mas cobra autorização para novo embaixador em Brasília

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 20h56 | Atualizado em 9 nov 2026, 21h03
Marco Rubio e Mauro Vieira durante encontro de chanceleres do G7, em Paris
Marco Rubio e Mauro Vieira durante encontro de chanceleres do G7, em Paris (Sebastian Christoph Gollnow/Getty Images)
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Marco Rubio se manifesta sobre relação com Brasil após vitória de Lula Priorize VEJA no Google

O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou nesta segunda-feira, 9, durante encontro dos chanceleres do G7 em Paris, na França, que o governo de Donald Trump continuará dialogando com o Brasil após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro na eleição presidencial.

Em declaração a jornalistas, Rubio disse ter uma boa relação com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mas apontou como um problema a falta de autorização brasileira para que o indicado americano à embaixada em Brasília, Danny Perez, assuma o posto.

“Eu e Mauro nos damos muito bem. Conversamos”, afirmou Rubio. O secretário, no entanto, ressaltou que existem divergências entre os dois governos em temas comerciais e em outros assuntos. Segundo ele, a ausência de um embaixador americano no Brasil precisa ser resolvida para que a relação bilateral avance.

O que Rubio disse sobre a relação com Mauro Vieira?

Questionado sobre a possibilidade de conversar com o chanceler brasileiro durante o encontro de ministros em Paris e sobre a situação da relação entre os dois países após a eleição, Rubio afirmou que os contatos entre os dois governos continuarão.

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“Conversamos sempre que nos vemos e provavelmente vamos conversar enquanto estivermos aqui. Não temos uma reunião agendada nem nada disso, mas vamos continuar lidando com o governo brasileiro”, disse.

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O secretário também fez questão de destacar a relação pessoal com Vieira. “Mauro e eu nos damos muito bem. Conversamos e mantemos contato”, afirmou. A declaração, porém, veio acompanhada de ressalvas sobre as diferenças entre as posições dos dois países.

Por que a indicação de Danny Perez virou um problema?

Rubio cobrou diretamente a concessão do agrément — a aprovação diplomática necessária para que um indicado possa assumir o posto de embaixador — a Daniel Perez, escolhido pelo governo americano para representar os Estados Unidos no Brasil.

“Eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país. Isso é um problema. Danny Perez é nosso indicado. Não concederam o agrément. Isso precisa ser resolvido”, declarou o secretário.

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Rubio afirmou esperar que o governo brasileiro autorize a nomeação e disse considerar inadequado que os Estados Unidos não tenham um embaixador em Brasília enquanto o Brasil mantém um representante diplomático em Washington.

“Eles têm um embaixador nos Estados Unidos, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar”, afirmou.

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Quais outros pontos estão em discussão entre os governos?

Além da questão diplomática, Rubio mencionou divergências comerciais entre os dois países. Ele ressalvou que não é o responsável direto pelas negociações de comércio, mas afirmou acompanhar o tema de perto porque, em sua avaliação, a política externa também é afetada pelas relações comerciais.

“Há algumas diferenças entre as posições dos nossos governos sobre comércio e outros assuntos que terão de ser resolvidas”, disse.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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Donald Trump
Estados Unidos
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