Quem é Daniel Perez, pivô da crise diplomática que levou à revogação do visto de embaixadora nos EUA

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Uma nova crise diplomática eclode entre EUA e Brasil após a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington. A medida americana, justificada pela não concessão do agrément a Daniel Perez, indicado por Trump, é vista pelo Brasil como “escalada hostil”. Entenda o impasse envolvendo o embaixador republicano e as relações bilaterais.

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O deputado estadual americano Daniel Perez, indicado pelo presidente Donald Trump para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil, tornou-se o pivô da mais nova crise diplomática entre os países, que levou à revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, nesta terça-feira, 4.

A medida dos EUA seria uma resposta ao fato de o governo Lula não ter concedido o aval diplomático para que Perez assuma a embaixada americana no Brasil.

Originalmente de Nova York, Perez, de 39 anos, é filho de imigrantes cubanos e se mudou para a Flórida na década de 1990. Ele é formado em direito pela Florida State University e foi eleito deputado pela primeira vez em 2017, chegando ao posto de presidente da Câmara dos Representantes do estado em 2024.

Continua após a publicidade Republicano e aliado de Trump, Perez adota um discurso duro contra governos de esquerda na América Latina. Ele também reforça a ascensão cada vez maior dos republicanos da Flórida, estado do ocupante do Salão Oval e ponta-de-lança da resistência americana à esquerda latino-americana. Continua após a publicidade A indicação de Perez para a Embaixada dos EUA no Brasil já foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores dos EUA, mas ainda depende do aval do plenário do Senado americano e da autorização do governo brasileiro. Continua após a publicidade Se aprovado, Perez será o primeiro embaixador dos EUA no Brasil desde a saída de Elizabeth Bagley, indicada pelo ex-presidente Joe Biden. O posto está vago desde janeiro do ano passado, quando Trump retornou à Casa Branca. As polêmicas medidas de Donald Trump Continua após a publicidade Continua após a publicidade Reação do governo brasileiro O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu que adotará o princípio de reciprocidade diplomática contra os Estados Unidos em resposta à revogação do visto da embaixadora Viotti. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República classificou a medida como parte de uma “escalada deliberada de medidas hostis” contra o Brasil e rejeitou os argumentos apresentados pelo governo norte-americano para justificar a decisão. + Como imprensa internacional repercutiu revogação de visto da embaixadora do Brasil nos EUA No comunicado, o Palácio do Planalto afirma ainda que as duas justificativas apresentadas pelos Estados Unidos são “falsas”. O governo sustenta que o processo de concessão de agrément para embaixadores é confidencial, conforme estabelece o artigo 4 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e argumenta que Washington tornou público o nome de seu indicado antes mesmo de formalizar o pedido anuência ao governo brasileiro. Brasil e Estados Unidos vivem uma fase de conflitos e de distanciamento, depois que o governo Trump decidiu aplicar duas rodadas de tarifas contra o setor produtivo brasileiro. Recentemente, o governo brasileiro negou visto a dois integrantes do governo americano que viriam ao Brasil para supostamente questionar o sistema eleitoral brasileiro.