Manifestantes voltam às ruas e desafiam repressão no Irã

Manifestantes foram às ruas em várias cidades do Irã neste sábado, 15, em mais um protesto após a morte de Mahsa Amini, prestes a completar um mês. Vídeos publicados pela organização Iran Human Rights mostra jovens gritando “Mulher, Vida, Liberdade” nas ruas da Sanandaj, capital do Curdistão.

Os protestos também ocorreram em outras regiões do país, como Teerã, Karaj e Mahabad. As manifestações ocorrem desde a morte de Mahsa, em 16 de setembro. Ela foi detida pela polícia da moralidade por não cumprir as regras rígidas de vestimenta para mulheres no Irã e morreu sob custódia.

Os atos têm forte repressão do governo, com o uso de bombas de gás e cassetetes. Milhares de pessoas foram presas e a internet foi restringida para tentar reduzir a mobilização. Não há dados oficiais sobre número de vítimas, mas a Iran Human Rights estima que cerca de 108 pessoas já morreram durante os protestos.

Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou contra a violência e a repressão no país. “O Irã deve pôr fim à violência contra seus próprios cidadãos que estão, simplesmente, exercendo seus direitos fundamentais”, declarou.