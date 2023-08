Mais uma candidata do Equador sofre atentado em meio a onda de violência

Um dia após Fernando Villavicencio, candidato à Presidência do Equador, ser assassinado, a política Estefany Puente, que pleiteia uma vaga na Assembleia Nacional do país nas eleições da semana que vem, também foi vítima de um ataque a tiros. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 11, pelo jornal local El Universo.

Puente saía de carro do El Club de Leones, uma organização que presta serviços sociais na cidade de Quevedo, que fica na província de Los Ríos, quando foi interceptada por dois homens desconhecidos que atiraram contra o para-brisa, do lado do motorista, e fugiram.

Os tiros atingiram de raspão o braço da candidata e não feriram seu pai nem um funcionário de campanha, que a acompanhavam no veículo. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o para-brisa do carro destruído pelos disparos.

A polícia abriu uma investigação para apurar os motivos do ataque. Por enquanto ninguém foi preso, e não há confirmação de qualquer ligação entre os criminosos que mataram Villavicencio, o candidato à Presidência do país, e os que atingiram o carro de Puente.

A candidata faz parte da legenda Alianza Claro Que Se Puede, que apoia a candidata à Presidência Yaku Pérez Guartambel. Já a coligação de Villavicencio era o Movimiento Construye, que não decidiu se vai inscrever um novo candidato após a morte do cabeça de chapa.

Ex-deputado, Villavicencio foi morto em um ataque com arma de fogo após um evento de campanha na capital do país, Quito. Ele foi atingido na quarta-feira 11, logo após sair do Colégio Anderson, por cerca de 40 tiros, que também feriram sua escolta.

A eleição no Equador está marcada para o dia 20 de agosto.

