Mais de 10 palestinos morrem em ataque aéreo de Israel em Rafah

Pelo menos 11 palestinos foram mortos e outras 50 ficaram feridas em um ataque aéreo de Israel na manhã deste sábado, 2, em Rafah, no sul de Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza informou à agência Reuters. De acordo com informações, a área atingida próxima ao Hospital Maternidade dos Emirados em Tal Al-Sultan, no subúrbio de Tel Al-Sultan, era abrigo de refugiados palestinos. Segundo o portal Al Jazeera, o ministério também informou que o médico Abdel Fattah Abu Marhi, chefe da unidade de paramédicos do hospital, também foi morto. O Exército de Israel não comentou o caso.

O ataque desta manhã ocorreu horas após 15 pessoas terem morrido em outro avanço sobre uma casa em Deir el-Balah, na Faixa de Gaza, segundo a Wafa, agência de notícias palestina. O veículo atribuiu a informação a fontes médicas.

Neste sábado também, o Ministério da Saúde de Gaza informou que ao menos 30.320 palestinos foram mortos e 71.533 ficaram feridos em ataques israelenses em Gaza desde 7 de outubro, quando o Hamas atacou um festival de música eletrônica próximo à Faixa de Gaza, despertando uma dura ofensiva de Israel.