Macron ‘provoca’ Fernández após fala de Lula sobre final da Copa

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma provocação em tom de brincadeira com o líder da Argentina, Alberto Fernández, a respeito da final da Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre os dois países. O comentário foi feito em resposta a uma publicação no Twitter do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Boa sorte no domingo, amigos Alberto Fernández e Emmanuel Macron”, disse Lula horas depois da partida entre França e Marrocos.

Na manhã desta quinta, Macron respondeu à publicação em português.

Obrigado a você amigo @LulaOficial.

Caro @alferdez, um de nós terá mais sorte… Veremos domingo qual. Com toda a amizade… em frente les Bleus! https://t.co/s3gk3ba0dc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 15, 2022

“Obrigado a você, amigo Lula. Caro Fernández, um de nós terá mais sorte… Veremos no domingo qual será. Com toda a amizade… em frente les Bleus!”, escreveu o líder francês, que esteve no estádio Al Bayt, no Catar, para acompanhar a vitória de sua seleção por 2 x 0, contra o Marrocos, garantindo a vaga na final do torneio

A brincadeira sobre a Copa do Mundo evidencia uma nova realidade na diplomacia entre os três países, que esteve estremecida durante os quatro anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Macron foi um dos muitos líderes internacionais que recebeu Lula quando ainda era apenas candidato à presidência.

França e Argentina irão se enfrentar na grande decisão do principal torneio de futebol do mundo no próximo domingo, 18, após vencerem Marrocos e Croácia, respectivamente. A partida será a reedição de um dos confrontos mais emocionantes da última Copa, quando os franceses venceram os argentinos por 4 x 3 nas oitavas de final.

O Brasil, que era apontado como um dos favoritos ao lado dos finalistas, foi eliminado nas quartas de final após perder nos pênaltis para a seleção croata.