Lula oferece assistência à Colômbia após terremoto que derrubou mais de 30 edifícios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se colocou à disposição do governo da Colômbia para prestar assistência após um forte terremoto de magnitude 7,4 atingir a nação sul-americana nesta segunda-feira, 10, derrubando edifícios, deixando mais de 70 mortos e sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali, e até mesmo no Equador e no Panamá.

“Recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores.

“, escreveu o mandatário brasileiro nas redes sociais.

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Em Cali, ao menos 30 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas nos escombros de 10 deles, embora ainda não se saiba o número exato de desaparecidos. A governadora do estado onde fica a cidade, Dilián Francisco Toro, confirmou 25 mortes até o momento. Juan Diego Patiño, governador do estado colombiano de Risaralda, por sua vez, confirmou a morte de 40 pessoas na cidade de Pereira e em municípios próximos. O número total de vítimas fatais em todo o país chegou a, pelo menos, 70 pessoas.

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O sismo aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, no oeste do país, a cerca de 230 quilômetros da capital e 150 quilômetros de outras grandes cidades como Medellín e de Cali. Os prédios em Bogotá foram esvaziados, segundo a agência de notícias AFP, sob o som de sirenes de alerta de terremoto.

Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA — Tobi  👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026

#Atención / Momento en los que colapsa un edificio en Pereira tras fuerte temblor de magnitud 6,6 con epicentro en Chocó. Aún se desconoce reporte oficial de personas afectadas. pic.twitter.com/BfMkAMxCvA — 7N Noticias (@7NNoticias) August 10, 2026

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A governadora de Chocó, que foi o estado mais atingido, afirmou que os tremores causaram uma “destruição significante”, derrubaram edifícios e deixaram feridos, porém não especificou quantos.

“Acabamos de vivenciar um grave evento sísmico no departamento de Chocó. Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido em San José del Palmar, há feridos e danos graves a prédios na capital, Quibdó. Já estamos avaliando os danos para divulgar o primeiro relatório oficial”, afirmou Nubia Carolina Córdoba em seu perfil no X (ex-Twitter).

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Na cidade de Manizales, uma das localidades mais afetadas no o departamento de Caldas, uma cúpula da Catedral Basílica Metropolitana sofreu graves danos, segundo a Radio Caracol.

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Enquanto isso, Medellín decidiu suspender temporariamente todas as operações do metrô da cidade enquanto uma equipe técnica avalia a infraestrutura. Os aeroportos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura também suspenderam os voos após sofrerem danos.

O abalo sísmico ocorre após dois terremotos consecutivos — de magnitudes 7,2 e 7,5 — registrados na Venezuela no final de junho, que destruíram centenas de edificações e mataram mais de 6 mil pessoas.