Vídeo: terremoto de magnitude 7,4 atinge a Colômbia, provoca danos e sacode Bogotá

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Um forte terremoto de magnitude entre 6,6 e 7,4 atingiu a Colômbia, sendo sentido em grandes cidades como Bogotá, Cali, e até no Equador e Panamá. O sismo causou danos significativos a edifícios, evacuações e feridos, especialmente em Chocó, onde a governadora relatou “destruição significante”. Medellín suspendeu o metrô.

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Um forte terremoto atingiu a Colômbia nesta segunda-feira, 10, e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali, e até mesmo no Equador e no Panamá. Autoridades colombianas informaram que a magnitude do tremor chegou a 6,6, enquanto Serviço Geológico dos Estados Unidos colocou a intensidade em 7,4.

O sismo aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, no oeste do país, a cerca de 230 quilômetros da capital e 150 quilômetros de outras grandes cidades como Medellín e de Cali. Os prédios em Bogotá foram esvaziados, segundo a agência de notícias AFP, sob o som de sirenes de alerta de terremoto.

Segundo informações iniciais, o terremoto durou mais de um minuto e causou sérios danos a vários edifícios nos departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda e Antioquia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os impactos em diversas cidades colombianas.

Se reportan afectaciones a edificaciones por el temblor en Manizales #TobiNews pic.twitter.com/IVBWPhZrBA — Tobi  👑 (@Tob1P4xao) August 10, 2026

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#Atención / Momento en los que colapsa un edificio en Pereira tras fuerte temblor de magnitud 6,6 con epicentro en Chocó. Aún se desconoce reporte oficial de personas afectadas. pic.twitter.com/BfMkAMxCvA — 7N Noticias (@7NNoticias) August 10, 2026

A governadora de Chocó, que foi o estado mais atingido, afirmou que os tremores causaram uma “destruição significante”, derrubaram edifícios e deixaram feridos, porém não especificou quantos.

“Acabamos de vivenciar um grave evento sísmico no departamento de Chocó. Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido em San José del Palmar, há feridos e danos graves a prédios na capital, Quibdó. Já estamos avaliando os danos para divulgar o primeiro relatório oficial”, afirmou Nubia Carolina Córdoba em seu perfil no X (ex-Twitter).

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Na cidade de Manizales, uma das localidades mais afetadas no o departamento de Caldas, uma cúpula da Catedral Basílica Metropolitana sofreu graves danos, segundo a Radio Caracol.

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, varias regiones de Colombia fueron afectadas. Manizales fue una de las ciudades más golpeadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana se desplomó tras el evento sísmico.#TEMBLOR pic.twitter.com/jovUC1JPRf — Decko. (@Frankzm) August 10, 2026

Enquanto isso, Medellín decidiu suspender temporariamente todas as operações do metrô da cidade enquanto uma equipe técnica avalia a infraestrutura.

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O abalo sísmico ocorre após dois terremotos consecutivos — de magnitudes 7,2 e 7,5 — registrados na Venezuela no final de junho, que destruíram centenas de edificações e mataram mais de 6 mil pessoas.