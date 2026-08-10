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Prédios colapsam por terremoto na Colômbia e número de mortos passa de 70

Tremor atingiu país nesta segunda e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali, e até mesmo no Equador e no Panamá

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 11h58 | Atualizado em 10 ago 2026, 14h18
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Prédio destruído em Cali, Colômbia, após terremoto. 10/08/2026 (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)
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Prédios colapsam por terremoto na Colômbia e número de mortos passa de 70 Priorizar nos meus resultados Google

Um forte terremoto atingiu a Colômbia nesta segunda-feira, 10, e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali, e até mesmo no Equador e no Panamá. Autoridades colombianas informaram que a magnitude do tremor chegou a 6,6, enquanto Serviço Geológico dos Estados Unidos colocou a intensidade em 7,4.

Em Cali, ao menos 30 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas nos escombros de 10 deles, embora ainda não se saiba o número exato de desaparecidos. “Solicitei assistência de Bogotá e Medellín para o envio de equipes de resgate”, disse o prefeito Alejandro Eder, enquanto a governadora do estado onde fica a cidade, Dilián Francisco Toro, confirmou 25 mortes até o momento. Juan Diego Patiño, governador do estado colombiano de Risaralda, por sua vez, confirmou a morte de 40 pessoas na cidade de Pereira e em municípios próximos. O número total de mortes em todo o país chegou a, pelo menos, 70 pessoas.

+ Vídeo: terremoto de magnitude 7,4 atinge a Colômbia, provoca danos e sacode Bogotá

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O sismo aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, no oeste do país, a cerca de 230 quilômetros da capital e 150 quilômetros de outras grandes cidades como Medellín e de Cali. Os prédios em Bogotá foram esvaziados, segundo a agência de notícias AFP, sob o som de sirenes de alerta de terremoto.

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Segundo informações iniciais, o terremoto durou mais de um minuto e causou sérios danos a vários edifícios nos departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda e Antioquia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os impactos em diversas cidades colombianas.

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A governadora de Chocó, que foi o estado mais atingido, afirmou que os tremores causaram uma “destruição significante”, derrubaram edifícios e deixaram feridos, porém não especificou quantos.

“Acabamos de vivenciar um grave evento sísmico no departamento de Chocó. Estamos preocupados com os tremores secundários. Embora o epicentro tenha sido em San José del Palmar, há feridos e danos graves a prédios na capital, Quibdó. Já estamos avaliando os danos para divulgar o primeiro relatório oficial”, afirmou Nubia Carolina Córdoba em seu perfil no X (ex-Twitter).

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Na cidade de Manizales, uma das localidades mais afetadas no o departamento de Caldas, uma cúpula da Catedral Basílica Metropolitana sofreu graves danos, segundo a Radio Caracol.

Enquanto isso, Medellín decidiu suspender temporariamente todas as operações do metrô da cidade enquanto uma equipe técnica avalia a infraestrutura. Os aeroportos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura também suspenderam os voos após sofrerem danos.

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O abalo sísmico ocorre após dois terremotos consecutivos — de magnitudes 7,2 e 7,5 — registrados na Venezuela no final de junho, que destruíram centenas de edificações e mataram mais de 6 mil pessoas.

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