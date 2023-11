Louvre adquire ‘tesouro nacional’ de €25 milhões que ia direto para o lixo

O Museu do Louvre, em Paris, anunciou a aquisição nesta semana da pintura medieval La Dérision du Christ (A Zombaria de Cristo, em tradução livre), de 1280, do artista florentino Cimabue. A obra havia sido leiloada por 24 milhões de euros em 2019, depois que a encontraram em uma casa na cidade de Compiègne, no norte da França. O proprietário planejava jogá-la no lixo, naquela altura, por não ver valor no objeto.

“La Dérision du Christ de Cimabue constitui um marco crucial na história da arte, marcando a fascinante transição do ícone para a pintura”, afirmou em comunicado a diretora do Louvre, Laurence des Cars.

Desde então, o governo de Emmanuel Macron não permitiu que o painel de madeira fizesse parte da coleção dos compradores, os chilenos Álvaro Saieh Bendeck e sua esposa Ana Guzmán Ahnfelt, sob a alegação de que pintura é parte do tesouro nacional.

Com o novo status e impedida de ser exportada, o Louvre teve 30 meses para angariar os fundos necessários para cobrir os valores pagos pelos colecionadores.

“O Louvre utilizou parte da receita da licença da marca para o Louvre Abu Dhabi; a Société des Amis du Louvre contribuiu com o último milhão de euros que tornou possível esta aquisição. Um casal, membros dos Amigos Americanos do Louvre, também contribuiu para apoiar esta aquisição”, detalhou a nota.

Ainda em novembro deste ano, o museu parisiense anunciou além da prestigiosa obra de Cimabue um desenho de Victor Hugo intitulado Marine Terrace (1855) também foi incorporado ao acervo do museu.

“São duas obras excepcionais, que pertenceram a colecções privadas, ambas classificadas como ‘tesouros nacionais’. Estas aquisições são o resultado de uma mobilização excepcional do Museu do Louvre que permite manter na FraDança obras cobiçadas pelos maiores museus do mundo e torná-las acessíveis a todos”, pontuou o Ministério da Cultura francês.