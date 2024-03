Líderes mundiais denunciam vitória ‘ilegítima’ de Putin nas urnas

Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conquistar um quinto mandato como chefe do Kremlin com esmagadores 87% dos votos, de acordo com levantamentos locais, uma série de líderes mundiais denunciaram que as eleições foram “ilegítimas” e “falsas”.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo no X, antigo Twitter, criticando o “ditador russo” por “imitar” um pleito presidencial, enfatizando que a invasão do território ucraniano pelas forças de Moscou teve o objetivo de assegurar o “poder eterno” a Putin.

“Todos no mundo entendem que esta pessoa, como muitas outras ao longo da história, ficou doente com o poder e não irá parar diante de nada para governar para sempre”, disse ele. “Não há mal que ele não faria para manter seu poder pessoal. E ninguém no mundo está protegido disso.”

These days, the Russian dictator imitates another "elections." Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.

There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl

