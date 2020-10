Líder de seita de sexo é sentenciado a 120 anos de prisão

Atualizado em 27 out 2020, 21h15 - Publicado em 27 out 2020, 20h36

Keith Raniere, criador da deturpada seita de sexo Nxivm, foi condenado hoje a 120 anos de prisão por seu papel como líder do culto. Para as mulheres que participavam do grupo, práticas como a marcação com metal quente na carne (como aquela feita com bois) e a coação a manter relações sexuais com Raniere eram comuns.

Ao longo de todo o processo, o empresário manteve firme sua postura de inocente, afirmando que seus acusadores estariam mentindo. O argumento, contudo, não convenceu o juiz, que caracterizou seus crimes como “cruéis, perversos e extremamente sérios.” Além da pena de prisão, Raniere terá que pagar uma multa de 1,75 milhão de dólares.

Entre as quinze testemunhas que falaram no tribunal, estiveram pessoas que atribuíram a Keith os crimes de tráfico sexual, estupro, escravidão sexual, pornografia infantil e trabalho forçado. O modus operandi: enquanto pregava, como um guru, sobre crescimento individual e espiritual, ele mantinha uma complexa seita, que incluía até mesmo as conhecidas atrizes Allison Mack, de Smallville, e Nicki Clyne, de Battlestar Galactica.

Mesmo com os inúmeros relatos chocantes, Keith Raniere não perdeu por completo sua popularidade. Alguns de seus amigos e membros do Nxivm estavam presentes no julgamento, como forma de apoiar seu líder. Não foi suficiente para amenizar a dura pena que recaiu, com razão, sobre o criminoso.