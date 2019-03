Líder da Câmara dos Comuns critica postura da UE em negociação do Brexit

A líder da Câmara dos Comuns do Reino Unido, a conservadora Andrea Leadsom, disse neste sábado, 9, que a União Europeia precisa tratar seriamente as propostas britânicas para o fim do impasse do Brexit.

Leadsom afirmou que os líderes da UE estão erroneamente acusando a Grã-Bretanha de não apresentar propostas detalhadas, ao mesmo tempo em que oferecem soluções que a Grã-Bretanha rejeitou há meses porque ameaçaria os laços com a Irlanda do Norte.

A política disse à BBC que acha “extraordinário” que os líderes da UE estejam sendo tão intransigentes e que está se perguntando quais “jogos” o bloco está jogando.

Para ela, Bruxelas está empurrando a Grã-Bretanha em direção a um Brexit “sem acordo”.

As duras palavras de Leadsom e a imediata rejeição da proposta feita na sexta-feira pelo negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, sinalizam o aumento da tensão à medida que se aproxima de terça-feira, dia da votação no Parlamento britânico do projeto do Brexit. F