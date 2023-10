Líbano lança foguetes contra Israel, que responde com ataques na fronteira

Uma série de mísseis disparados da fronteira do Líbano atingiram Israel nesta terça-feira, 10, segundo Tel Aviv. No terceiro dia de conflito na região, iniciado após um ataque surpresa do movimento palestino Hamas, direto da Faixa de Gaza, o bombardeio também teria sido protagonizado por facções palestinas.

Ao menos 15 foguetes partiram do Líbano, entre os quais apenas quatro teriam sido interceptados. Em resposta, foguetes de Tel Aviv foram lançados contra a área em que os disparos foram efetuados, na divisa sul do território libanês, de acordo com a Reuters. Os militares das Forças de Defesa de Israel (FDI) alegam, ainda, terem realizado uma série de disparos contra os agentes palestinos locais.

Seis combatentes de Beirute foram mortos nesta segunda-feira, escalando a indignação dos militantes do país. Entre eles estavam três membros do grupo paramilitar xiita Hezbollah, um oficial israelense e dois militantes palestinos, que teriam se infiltrado em Israel por meio da fronteira com o Líbano.

O Hezbollah manifestou apoio ao Hamas e destacou que suas “armas e foguetes” estão com eles. No domingo 8, o grupo terrorista fez disparos contra três postos israelenses nas Fazendas Shebaa, situada na divisa Síria-Líbano-Israel. Outros dois postos militares israelenses também foram alvejados nesta segunda-feira 9.

A força interina de manutenção da paz das Nações Unidas informou que detectou um lançamento de míssil ao sul de Tiro, cidade do Líbano. A entidade solicitou que ambos os lados invistam na moderação e comunicou que tropas de paz estavam atuando em abrigos subterrâneos da área de disparos.

Além disso, a coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano, Joanna Wronecka, participou de uma reunião com o ministro interino das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bouhabib, o chefe do exército, Joseph Aoun e o chefe interino da Segurança Geral, Elias Bayssari, para tratar da escalada do embate.

Após o encontro, ela destacou, por meio das redes sociais, que “mais do que nunca, o povo do Líbano precisa de segurança e estabilidade”.

