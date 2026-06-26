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Líbano, Israel e EUA assinam base de acordo para processo de paz

Objetivo do documento é encerrar combates entre forças israelenses e o Hezbollah, que coloca em risco negociações com o Irã

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 15h27 | Atualizado em 26 jun 2026, 15h36
US Secretary of State Marco Rubio attends the NATO Foreign Ministers' meeting in Helsingborg, Sweden, on May 22, 2026. Foreign ministers of the 32 NATO member states gathered in the Swedish city to finalise preparations for the upcoming Ankara Summit.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. 22/05/2026 - (Jonathan Nackstrand/AFP)
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Líbano, Israel e EUA assinam base de acordo para processo de paz Priorize VEJA no Google

O Secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira, 26, que o Líbano, Israel e os Estados Unidos assinaram um acordo-quadro trilateral para iniciar um processo de paz e encerrar os combates entre as forças israelenses e o Hezbollah, milícia libanesa apoiada pelo Irã.

Autoridades libanesas iniciaram negociações diretas com Israel em Washington, em abril, e Rubio afirmou que o entendimento desta sexta veio após vários dias de discussões na capital americana.

“Temos o prazer de anunciar um acordo-quadro entre o governo soberano do Líbano e, naturalmente, o governo de Israel, com a mediação e o apoio dos Estados Unidos da América”, disse o chefe da diplomacia americana na cerimônia de assinatura, acrescentando que o documento “começa a estabelecer uma estrutura para uma paz e segurança duradouras”.

O entendimento foi concebido para, eventualmente, encerrar ocupação israelense do sul do Líbano e restaurar a integridade territorial do país, mas isso parece estar muito distante. “Israel manterá sua zona de segurança dentro das fronteiras da Linha Amarela no Líbano até o dia em que o Hezbollah e as outras organizações terroristas no Líbano forem desarmadas e não houver mais ameaça do Líbano ao território do Estado de Israel”, afirmou uma fonte do governo israelense ao site de notícias americano Axios.

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De acordo com o portal, o acordo-quadro descreve apenas um caminho para um futuro acordo de paz e inclui medidas imediatas que as partes tomarão nas linhas de combate. Uma delas é o lançamento de dois “projetos-piloto”, nos quais as forças armadas israelenses deixarão pequenas áreas do sul do Líbano, a serem ocupadas pelo Exército libanês em seguida.

Autoridades israelenses e americanas afirmaram que militares dos Estados Unidos trabalharão em conjunto com as forças libanesas nos “projetos-piloto”, principalmente para verificar se não há presença do Hezbollah. Fontes afirmaram ao Axios que uma das duas áreas às quais o acordo se refere fica ao norte do rio Litani e a outra ao sul.

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Cessar-fogo tenso

Uma trégua entre Israel e o Hezbollah, anunciada pelos Estados Unidos há duas semanas, havia sido “quase totalmente” respeitada por alguns dias, diferente de arranjos anteriores, que ficaram apenas no papel. Porém, o Exército israelense afirmou na terça-feira 23 que abriu fogo no sul do Líbano contra “terroristas armados”, um dia depois da primeira sessão de negociações na Suíça entre Washington e Teerã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Por insistência do Irã, um acordo provisório assinado com os Estados Unidos na semana passada exige que Washington, Teerã e seus aliados imponham o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes de batalha, incluindo o Líbano.

Uma declaração conjunta emitida ao final das primeiras conversas entre os Estados Unidos e o Irã, mediadas pelo Paquistão e Catar na Suíça, afirmou que as partes concordaram em criar uma “célula de desconflito” para garantir o cumprimento do cessar-fogo no Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, porém, disse na segunda-feira 22 que os militares tinham total liberdade de ação para frustrar qualquer ameaça direta ou emergente do Hezbollah contra elas ou contra cidadãos israelenses, e que permaneceriam em território libanês “pelo tempo que fosse necessário”.

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Desde que o Hezbollah abriu fogo contra Israel em apoio ao Irã em 2 de março, os ataques de retaliação ao Líbano mataram 4.106 pessoas, incluindo 773 mulheres, crianças e profissionais de saúde, segundo o Ministério da Saúde do país. O número de mortos não especifica quantos são combatentes do grupo armado.

Além disso, cerca de 1,2 milhão de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas no Líbano.

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Do outro lado, o número de mortos em Israel devido aos ataques do Hezbollah inclui pelo menos 32 soldados e quatro civis.

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