Em meio a trégua apenas no papel, Israel e Hezbollah concordam com novo cessar-fogo

Na quinta-feira, Israel anunciou a morte de quatro de seus soldados em combates no sul do Líbano. “Todo o Líbano deve queimar”, declarou o ministro israelense da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir. Em resposta, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, acusou o país nesta sexta-feira de desejar uma “guerra permanente”.

“Isso não é a diatribe de qualquer genocida lunático. É uma declaração pública feita pelo ministro da Segurança Nacional do regime israelense. O culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade. Ameaça todos os seres humanos. Seu único interesse é a guerra permanente”, afirmou Araghchi no X.

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Israel e Hezbollah travam a guerra atual desde o dia 2 de março, quando o grupo armado disparou foguetes contra o território israelense em retaliação aos ataques contra o Irã. Pelo menos 3.711 libaneses foram mortos em decorrência da ofensiva, que destruiu grande parte do sul do Líbano e continuou mesmo com a negociação de uma trégua, que ficou só no papel. E apesar do anúncio do novo cessar-fogo, Israel já afirmou que seguirá “indefinidamente” nas áreas ocupadas por seu Exército, o que pode representar um sério obstáculo à estabilidade do Oriente Médio.

Risco ao pacto entre Washington e Teerã

O acordo de paz assinado na quarta-feira 17 pelos Estados Unidos e o Irã exige o fim dos combates em todas as frentes, inclusive no Líbano, e que as partes garantam “a integridade territorial e a soberania” do país.

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Apesar da trégua, Israel prosseguiu com os ataques contra o Hezbollah no Líbano. “A luta não terminou”, declarou na quinta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não comentou diretamente o acordo, duramente criticado em Israel, inclusive dentro do governo. Também na quinta, um ataque israelense matou ao menos três libaneses.

As ações de Bibi aumentaram o atrito do premiê com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem elevado o tom das críticas ao aliado em meio a temores de que o imbróglio de Beirute mele o tratado.

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Em meio aos bombardeios contra o Líbano, a Suíça confirmou o adiamento das negociações previstas para esta sexta-feira entre Washington e Teerã para cristalizar o acordo. O governo iraniano já havia afirmado que responderá militarmente e forma “dura” a qualquer violação do que foi combinado.

“As conversações previstas entre Estados Unidos, Irã, (e os mediadores) Catar e Paquistão foram adiadas”, anunciou o Ministério das Relações Exteriores suíço em um comunicado, sem anunciar uma nova data.

Após a assinatura do acordo, as discussões desta sexta tinham como objetivo iniciar as negociações detalhadas para encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica. Espera-se que temas como a paralisação do programa nuclear iraniano e o alívio de sanções econômicas por parte dos americanos sejam abordados ao longo de um período de 60 dias, que pode ser estendido mediante “consentimento mútuo”.