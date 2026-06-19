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Em meio a trégua apenas no papel, Israel e Hezbollah concordam com novo cessar-fogo

Autoridade americana diz à agência Reuters que pausa nos combates no Líbano entra em vigor já nesta sexta, às 16h locais, e foi negociada com apoio do Irã

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 10h21 | Atualizado em 19 jun 2026, 11h49
Esta foto, tirada da Alta Galileia, no norte de Israel, perto da fronteira entre Israel e Líbano, mostra tanques Merkava israelenses trafegando por uma estrada, passando por prédios destruídos no sul do Líbano, em 17 de junho de 2026
Esta foto, tirada da Alta Galileia, no norte de Israel, perto da fronteira entre Israel e Líbano, mostra tanques Merkava israelenses trafegando por uma estrada, passando por prédios destruídos no sul do Líbano, em 17 de junho de 2026 (JACK GUEZ/AFP)
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Em meio a trégua apenas no papel, Israel e Hezbollah concordam com novo cessar-fogo Priorize VEJA no Google

Israel e a milícia libanesa Hezbollah concordaram com um cessar-fogo que entrará em vigor às 16h locais desta sexta-feira, 19, informou uma autoridade americana à agência de notícias Reuters. O anúncio veio após os Estados Unidos e o Irã assinarem um acordo que prevê o fim das hostilidades em todas as frentes do conflito no Oriente Médio, incluindo no Líbano, em meio a uma trégua já existente no país que foi violada parte a parte diversas vezes.

“O Hezbollah e Israel concordaram com um cessar-fogo”, disse a fonte, sob condição de anonimato, à Reuters, acrescentando que negociadores dos Estados Unidos e do Catar elaboraram o acordo com a ajuda do Irã. “Entendemos que, após a troca de tiros de hoje, Israel e o Hezbollah estão agora em cessar-fogo.”

Em entrevista à agência de notícias AFP, um diplomata do Golfo também confirmou a nova trégua.

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Mais cedo nesta sexta, Israel afirmou ter atacado mais de oitenta alvos do Hezbollah no Líbano durante a madrugada e matado dezenas de seus membros em resposta ao que descreveu como “repetidas e flagrantes violações do cessar-fogo”. De acordo com Beirute, 21 pessoas perderam a vida e 33 ficaram feridas nos bombardeios, enquanto as forças israelenses registraram baixas de quatro soldados devido ao revide do Hezbollah contra instalações militares no norte do país.

“Durante a madrugada, as IDF (Forças de Defesa de Israel) atacaram mais de 80 centros de comando, terroristas, posições de lançamento e locais adicionais de infraestrutura terrorista na área de Nabatieh e áreas adicionais no sul do Líbano, dentro da Zona de Segurança e além”, disse um comunicado do exército. “Dezenas de terroristas do Hezbollah operando nos centros de comando foram eliminados.”

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Na quinta-feira, Israel anunciou a morte de quatro de seus soldados em combates no sul do Líbano. “Todo o Líbano deve queimar”, declarou o ministro israelense da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir. Em resposta, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, acusou o país nesta sexta-feira de desejar uma “guerra permanente”.

“Isso não é a diatribe de qualquer genocida lunático. É uma declaração pública feita pelo ministro da Segurança Nacional do regime israelense. O culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade. Ameaça todos os seres humanos. Seu único interesse é a guerra permanente”, afirmou Araghchi no X.

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Israel e Hezbollah travam a guerra atual desde o dia 2 de março, quando o grupo armado disparou foguetes contra o território israelense em retaliação aos ataques contra o Irã. Pelo menos 3.711 libaneses foram mortos em decorrência da ofensiva, que destruiu grande parte do sul do Líbano e continuou mesmo com a negociação de uma trégua, que ficou só no papel. E apesar do anúncio do novo cessar-fogo, Israel já afirmou que seguirá “indefinidamente” nas áreas ocupadas por seu Exército, o que pode representar um sério obstáculo à estabilidade do Oriente Médio.

Risco ao pacto entre Washington e Teerã

O acordo de paz assinado na quarta-feira 17 pelos Estados Unidos e o Irã exige o fim dos combates em todas as frentes, inclusive no Líbano, e que as partes garantam “a integridade territorial e a soberania” do país.

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Apesar da trégua, Israel prosseguiu com os ataques contra o Hezbollah no Líbano. “A luta não terminou”, declarou na quinta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não comentou diretamente o acordo, duramente criticado em Israel, inclusive dentro do governo. Também na quinta, um ataque israelense matou ao menos três libaneses.

As ações de Bibi aumentaram o atrito do premiê com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem elevado o tom das críticas ao aliado em meio a temores de que o imbróglio de Beirute mele o tratado.

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Em meio aos bombardeios contra o Líbano, a Suíça confirmou o adiamento das negociações previstas para esta sexta-feira entre Washington e Teerã para cristalizar o acordo. O governo iraniano já havia afirmado que responderá militarmente e forma “dura” a qualquer violação do que foi combinado.

“As conversações previstas entre Estados Unidos, Irã, (e os mediadores) Catar e Paquistão foram adiadas”, anunciou o Ministério das Relações Exteriores suíço em um comunicado, sem anunciar uma nova data.

Após a assinatura do acordo, as discussões desta sexta tinham como objetivo iniciar as negociações detalhadas para encerrar o conflito iniciado em 28 de fevereiro com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica. Espera-se que temas como a paralisação do programa nuclear iraniano e o alívio de sanções econômicas por parte dos americanos sejam abordados ao longo de um período de 60 dias, que pode ser estendido mediante “consentimento mútuo”.

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