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Israel ataca sul do Líbano apesar de cessar-fogo; Irã fala em risco para as negociações

Foi o primeiro incidente do tipo desde que uma calmaria tensa se instalou no país há três dias; Netanyahu fala em 'total liberdade de ação' contra ameaças

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 08h46 | Atualizado em 23 jun 2026, 08h46
Fumaça sobe após um ataque israelense perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano, em 27 de maio de 2026
Fumaça sobe após um ataque israelense perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano, em 27 de maio de 2026 (KAWANT HAJU/AFP)
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Israel ataca sul do Líbano apesar de cessar-fogo; Irã fala em risco para as negociações Priorize VEJA no Google

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira, 23, que abriu fogo no sul do Líbano contra “terroristas armados”, no primeiro incidente do tipo desde a calmaria tensa que se instalou no país a partir da noite de sábado entre Israel e o Hezbollah, milícia apoiada pelo Irã.

“O Exército identificou uma célula de terroristas armados que operava nas imediações de suas forças na zona de segurança”, afirmou o Exército em um comunicado, referindo-se à área que ocupa no sul libanês. A nota acrescenta que os soldados miraram nos indivíduos “para eliminar a ameaça”.

Já a agência de notícias estatal do Líbano, a NNA, informou que soldados israelenses abriram fogo contra um grupo de pessoas perto de uma escavadeira que limpava uma estrada no bairro de al-Deir, em Nabatieh al-Fawqa. Não ficou claro se trata-se do mesmo incidente.

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Questionado sobre o incidente mais recente, o embaixador irano nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahreini, disse a repórteres que qualquer violação do memorando de entendimento criaria desafios para as negociações de paz.

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“O Líbano é uma parte inquestionável do acordo, e tudo o que acontece no Líbano afeta todo o processo; são os Estados Unidos que devem usar toda a sua influência sobre Israel para fazê-lo parar os ataques contra o Líbano”, disse ele.

Cessar-fogo tenso

Uma trégua entre Israel e o Hezbollah, anunciada pelos Estados Unidos na última sexta-feira, havia sido “quase totalmente” respeitada até agora, diferente de arranjos anteriores, que ficaram apenas no papel. O último bombardeio israelense no Líbano havia acontecido no sábado 20, antes de uma primeira sessão de negociações na Suíça entre Washington e Teerã, para encerrar a guerra no Oriente Médio em todas as frentes de batalha.

Por insistência do Irã, um acordo provisório assinado com os Estados Unidos na semana passada exige que Washington, Teerã e seus aliados imponham o fim imediato e permanente das operações militares em todas as frentes da guerra no Oriente Médio, incluindo o Líbano.

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Uma declaração conjunta emitida ao final das primeiras conversas entre os Estados Unidos e o Irã, mediadas pelo Paquistão e Catar na Suíça, afirmou que as partes concordaram em criar uma “célula de desconflito” para garantir o cumprimento do cessar-fogo no Líbano.

Israel, porém, ainda não se pronunciou sobre o assunto. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse na segunda-feira que os militares tinham total liberdade de ação para frustrar qualquer ameaça direta ou emergente do Hezbollah contra elas ou contra cidadãos israelenses, e que permaneceriam no Líbano “pelo tempo que fosse necessário”.

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Desde que o Hezbollah abriu fogo contra Israel em apoio ao Irã em 2 de março, os ataques de retaliação ao Líbano mataram 4.106 pessoas, incluindo 773 mulheres, crianças e profissionais de saúde, segundo o Ministério da Saúde do país. O número de mortos não especifica quantos são combatentes do grupo armado.

Além disso, cerca de 1,2 milhão de pessoas foram forçadas a fugir de suas casas no Líbano.

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Do outro lado, o número de mortos em Israel devido aos ataques do Hezbollah inclui pelo menos 32 soldados e quatro civis.

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